VisorTech Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-670

Bequem das Zuhause überwachen per Smartphone

– Bis zu 12 Monate Stand-by

– Full-HD-Video-Aufzeichnung auf Speicherkarte

– Kostenlose App für weltweiten Zugriff

– Push-Benachrichtigung und Kamera-Übertragung in Echtzeit

– Kamera-Bild und -Ton auch auf Echo Show

– Je eine Halterung zum Anschrauben und für magnetische Befestigung

Das Zuhause 100 % kabellos überwachen: Die Sicherheits-Kamera von VisorTech stellt man ganz flexibel dort auf, wo man sie braucht – auch im Außenbereich. Der integrierte Akku mit extra-langer Laufzeit versorgt die Kamera bis zu 12 Monate mit Energie. So ist weder ein Netzwerkkabel noch Ähnliches im Weg!

Hat alles, was man zur Überwachung benötigt: Im kompakten Kamera-Gehäuse stecken PIR-Sensor für automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung sowie WLAN-Anbindung für weltweite Erreichbarkeit.

Per App “ELESION” weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Und man kann sogar mit Personen vor der Kamera sprechen. Per PIR-Sensor informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise wird das Wohnzimmerlicht eingeschaltet, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

– Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full-HD 1080p)

– PIR-Sensor: startet automatisch die Aufnahme wenn Kamera eine Bewegung registriert

– Gratis-App “ELESION” für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel mit Amazon Echo, Alexa und Google Assistant: überträgt auf Wunsch Kamerabild

– Bildwinkel: 130°;

– Nachtsicht: bis zu 10 m Reichweite

– 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera: auf Mobilgerät mit installierter App

– Aufnahme auf microSD(HC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Gehäuse: IP 65

– Extra-großer Akku: bis zu 12 Monate Laufzeit (Standby), 4 Monate in normaler Nutzung

– 2 Halterungen: zum Anschrauben oder magnetisch

– Stromversorgung: per integriertem Akku

– Alternative Dauer-Stromversorgung per Micro-USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 100 x 62 x 57 mm, Gewicht: 440 g

– Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-670 inklusive 2 Halterungen, Montagematerial, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 79,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4959-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4959-3103.shtml

Auch als 2er und 3er-Set erhältlich:

2er-Set: ZX-5007 Preis: 154,95 EUR

3er-Set: ZX-5008 Preis: 229,95 EUR

