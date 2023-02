VisorTech LED-Außenwandleuchte & WLAN-2K-Kamera, PIR, Nachtsicht, Sirene, weiß oder schwarz

Spendet Licht, nimmt bei Bewegung auf und schlägt laut Alarm – auch per App

– Dimmbare warmweiße LED-Leuchte mit bis zu 1.000 Lumen

– 3-MP-Sensor für 2K-Videos mit scharfen 2304 x 1296 Pixeln und 114°-Bildwinkel

– PIR-Bewegungssensor mit bis zu 10 m Reichweite und Körpererkennung

– Bis zu 10 Meter Nachtsicht auch in Farbe

– Lautstarke Sirene mit 110 dB vertreibt Einbrecher

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

Mit der LED-Außenleuchte mit 2K-Überwachungskamera von VisorTech hat man Haus und Hof immer im Blick – bei Tag und Nacht: Die hochauflösende Kamera mit Bewegungserkennung nimmt stets automatisch auf, wenn sich etwas vor der Linse tut. Die Infrarot-Nachtsicht-LEDs sorgen dabei auch bei Nacht für scharfe Aufnahmen – sogar in Farbe.

Überwachungshilfe und Einbrecher-Schreck zugleich: Bei Bewegung leuchtet zudem sofort die extrahelle LED-Leuchte mit 1.000 Lumen auf! So hat man z.B. an der Haustür Licht, wenn man nach Hause kommt. Und unerwünschte Gestalten lassen sich dadurch abschrecken.

Per App „Elesion“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Mit Gegensprech-Funktion: Lautsprecher und Mikrofon sind in der Kamera integriert. So heißt man über das Smartphone Familie, Freunde sowie Gäste willkommen. Und schreckt potenzielle Einbrecher zusätzlich ab!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt man überall rund ums Haus das Licht einschalten, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 2in1: LED-Außenwandleuchte und 2K-IP-Überwachungskamera

– Dimmbare Helligkeit: bis zu 1.000 Lumen, Leistung: 12 Watt

– 3-MP-Auflösung für Videos in 2K: 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– Bildwinkel: 114° Weitwinkel

– Gewünschter Bereich für Bewegungserkennung definierbar, mit automatischer Körpererkennung

– Infrarot-Nachtsicht bis 10 Meter: für Aufnahmen in Farbe bei Dunkelheit

– PIR-Bewegungs-Sensor mit bis zu 10 m Reichweite: aktiviert das Licht und startet automatisch die Aufnahme

– Lautstarker Alarm über integrierte Sirene: 110 dB

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Web-Stream über Internet-Browser am PC möglich

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild, für Einstellungen, Gegensprech-Funktion u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten von weiterer Beleuchtung bei Bewegung, Timer u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera

– Separate Lichtsteuerung per Zeitplan möglich

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

– Leistungsaufnahme: max. 18 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (3 m Kabel mit Schutzkontaktstecker)

– Farbe: schwarz

– Maße: 24,3 x 6,7 x 6,3 mm, Gewicht: 580 g

– 2in1-Außenwandleuchte und Kamera inklusive Wandhalterung, Netzkabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406185

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5319-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5319-1340.shtml

