VisorTech Kohlenmonoxid-Melder COM-160

Alarm bei erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration

– Konstante Messung

– Langlebiger Sensor mit bis zu 10 Jahren Laufzeit

– Unüberhörbar dank lautem Alarm

– Display mit Anzeige der CO-Konzentration

– Zeigt auch Raum-Temperatur an

– 10 Speicherplätze für Alarm-Werte

Für ein sicheres Zuhause sorgen: Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges, unsichtbares und geruchloses Gas, das durch unvollständige Verbrennung entsteht und zum Tod führen kann. Der empfindliche Sensor dieses Melders von VisorTech erkennt schon eine geringe CO-Konzentration in der Raumluft. Damit ist er ideal für alle Räume mit Gastherme, Holzofen, offenem Kamin, u.v.m.

Nicht zu überhören: Dank schrillem Pfeifton mit satten 85 dB bekommt man den Alarm auch im Schlaf oder beim Fernsehen mit. So bringt man sich und seine Familie schnell in Sicherheit.

Praktische Anzeige: Bei einem Alarm lässt sich die CO-Konzentration auf dem Display ablesen. Überschreitet diese den maximalen Wert, wird man zusätzlich informiert! Und ohne Alarm hat man die Raumtemperatur immer im Blick.

– Ständige Messung des CO-Gehalts in der Raumlauft

– Ideal für Räume mit Gastherme, Holzofen, Kamin, Heizungsanlage, Grill u.v.m.

– Reagiert bereits bei geringer Konzentration: 25 – 600 ppm, mit Warn-Anzeige über 600 ppm

– Durchdringendes Alarmsignal mit 85 dB

– Langlebiger, elektro-chemischer CO-Sensor: bis zu 10 Jahre

– LCD-Display mit blauer Beleuchtung: zeigt CO-Konzentration und Raumtemperatur an

– 10 Speicherplätze für Mess-Werte nach Alarmauslösung

– Test-/Reset-Taste: zur Funktions-Überprüfung und Alarm-Abschaltung

– 3 Status-LEDs für Betriebsanzeige und Alarm

– Warnton bei schwacher Batterie

– Entspricht DIN EN 50291

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AA / Mignon

– Maße (Ø x H): 110 x 35 mm, Gewicht (mit Batterien): 208 g

– Kohlenmonoxid-Melder COM-160 inklusive 3 Batterien, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 20,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-2973-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX2973-3111.shtml

