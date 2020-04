VisorTech Fotoelektrischer Rauchmelder RWM-650.slim

Ausgezeichneter Lebensretter: warnt 10 Jahre lang

– 10-Jahres-Batterie

– Red Dot Design Award 2019

– VdS-zertifiziert für höchste Sicherheit

– Einfache Funktionsüberprüfung und intuitive Bedienung

– Kurzzeitige Stummschaltung bei Fehlalarm

– Kompakte Bauweise mit nur 24 mm Höhe

Prämiert, extrem flach und zuverlässig: Jetzt hat man einen mit dem Red Dot Design Award 2019 ausgezeichneten Lebensretter zu Hause! Mit einer Korpushöhe von 23,5 mm ist der Rauchwarnmelder besonders flach konstruiert und fügt sich so unauffällig in das Zuhause ein.

Damit schützt man sich und seine Familie vor unbemerktem Feuer! Wichtige Räume wie Flur, Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer werden einfach mit diesem Rauchmelder ausgestattet.

Im Ernstfall nicht zu überhören: Mit lauten 85 dB lässt der Alarmton keine Zweifel offen! So bringt man sich und seine Familie blitzschnell in Sicherheit. Und führt einmal z.B. überkochendes Essen zu einem Fehlalarm, sorgt man mit nur einem Tastendruck wieder für Ruhe.

10 Jahre höchste Sicherheit: Dank langlebiger Batterie bleibt der Warnmelder von VisorTech eine Dekade lang einsatzbereit. Die Funktion überprüft man jederzeit per Tastendruck. Bei niedrigem Batteriestand wird man zudem automatisch gewarnt.

– Zur Montage an der Decke in Wohnraum, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur u.v.m.

– Red Dot Award: Product Design 2019

– Extrem flache Bauweise und minimalistische Gestaltung

– VdS-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 14604

– Alarm-Lautstärke: 85 dB

– Integrierte Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer

– LED-Statusleuchte zur optischen Funktionsanzeige

– Intuitive Bedienung: integrierte, flächenbündige Taste zur Funktionsprüfung

– Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Temporäre Stummschaltung (z.B. bei Fehlalarm)

– Maße (Ø x H): 115 x 24 mm, Gewicht: 122 g

– Rauchwarnmelder RWM-650.slim inklusive Halterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-2942-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX2942-3111.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

