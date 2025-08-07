VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-590

Tür ohne Schlüssel per Zahlencode, Transponder & App aufschließen:

– Tür-Schließzylinder zum Öffnen per Fingerabdruck, Zahlencode und RFID-Schlüssel

– Kostenlose App „ELESION“ für einfache Zugriffs-Verwaltung und zum Öffnen

– Wetterfest nach IP55 und Notstromversorgung per USB-C

– Für Türen mit 50 – 100 mm Dicke

– Bis zu 60 Berechtigungen speicherbar, inklusive 10 Admin-Berechtigungen

– Betrieb über Standard-Batterien Typ AAA mit bis zu 12 Monaten Laufzeit

Mit dem elektronischen Tür-Schließzylinder TSZ-590 von VisorTech lässt sich die Tür ganz einfach per Fingertipp, durch Eingabe einer PIN oder per Transponder entriegeln. Damit benötigt man keinen klassischen Schlüssel mehr – ideal für Haus, Büro, Ferienwohnung und mehr.

Zum Öffnen der Tür lassen sich bis zu 50 Benutzerkonten speichern – ob per Fingerabdruck, PIN oder Transponder. So gewährt man Zutritt ohne Schlüsselübergabe und sperrt bei Bedarf sofort einzelne Nutzer. Ideal für Familie, Mitarbeitende oder Feriengäste.

Die individuellen Zutrittsrechte lassen sich bequem per kostenloser App „ELESION“ einstellen: Bei Bedarf können bis zu 9 weiteren Personen Administratorrechte erhalten, mit denen sie neue Nutzer anlegen und Rechte verwalten können.

Robust, langlebig und sicher: Der elektrische Schließmechanismus ist auf bis zu 10 Millionen Öffnungen ausgelegt – für jahrelangen, zuverlässigen Einsatz.

– Türschließzylinder TSZ-590 zum Öffnen per Fingerabdruck, Transponder, PIN und App

– Master-Admin-Konto für vollen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen

– Bis zu 9 weitere Admin-Konten für Nutzer mit erweiterten Rechten für Einstellungen

– Speicher für bis zu 50 allgemeine Konten: nur zum Öffnen per Fingerabdruck, PIN und RFID-Schlüssel

– Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, zum Vergeben von Zugangs-Berechtigungen und Öffnen

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Sicherheit im Notfall: kann von innen immer geöffnet werden

– Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Arbeitstemperatur: -25 bis +60 °C

– Material: Edelstahl und Kunststoff

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag

– Für Türen mit 50 – 100 mm Dicke

– Maße (L x B x H): 217 x 101 x 77 mm, Gewicht: 400 g

– Elektronischer Tür-Schließzylinder inklusive 3 Transpondern, Resetnadel, Montagematerial und deutscher Anleitung

Der VisorTech Elektronische Tür-Schließzylinder TSZ-590 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5782-625 zum Preis von 129,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/fDoceEMDM5PG5rx

