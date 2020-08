VisorTech 4K-Wildkamera WK-586

Hochauflösende Einblicke ins Leben scheuer Tiere

– Hochauflösende Videos und Fotos

– Automatische Aufnahme bei Bewegung

– Mit Zeitraffer-Funktion

– Nachtsicht in bis zu 20 Metern

– Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Wetterfest nach IP66

Scheue und nachtaktive Tiere filmen, ohne sie zu verschrecken: Denn die Outdoor-Kamera von VisorTech nimmt per Bewegungserkennung selbstständig auf. Dank Infrarot-LEDs sogar bei Nacht!

Hochauflösende Aufnahmen: Das Geschehen vor der Linse hält man in 4K-Videos fest. Oder in bis zu 3 aufeinander folgenden Fotos als kurzes “Daumenkino”. Langzeit-Ereignisse lassen sich einfach per Zeitraffer-Funktion dokumentieren.

Schnelle Einrichtung: Einfach die Batterien einlegen und die Kamera per Gurt beispielsweise an einem Baum befestigen. Dann im übersichtlichen Menü noch die Wunscheinstellungen vornehmen – fertig!

– Ideal für Wildbeobachtung, mit Nachtsicht und Zeitraffer-Funktion

– Ideal auch als Überwachungskamera für Garten, Terrasse & Co.

– PIR-Sensor: für automatische Aufnahme per Bewegungserkennung, Erfassungswinkel: 90°, Reichweite 20 m

– Infrarot-Nachtsicht dank unsichtbarem Licht von 40 IR-LEDs, bis zu 20 m Reichweite

– Dämmerungssensor (Helligkeitssensor): schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um

– Zeitraffer-Funktion (Time Lapse) für Aufnahmen alle 15 oder 30 Sek., 1, 3, 5, 10, 15 oder 30 Min.

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 3 Fotos nacheinander aufnehmen

– 13-Megapixel-Farb-CMOS-Sensor

– Video-Auflösung in Pixel: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) bei 30 Bildern/ Sek., 2688 x 1520 (2,7K UHD 1520p), 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 (VGA)

– Einstellbare Aufnahme-Dauer: 5, 10, 20 oder 30 Sek., 1, 2, 5 oder 10 Min.

– Foto-Auflösung: 30, 20, 16 (jeweils interpoliert), 13, 8, 5, 3 MP

– Aufnahmeformat Videos: AVI, Bilder: JPEG

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Objektiv-Bildwinkel: 42°, Brennweite: 8,7 mm, Blende: f/2,5

– Integrierter 5,1-cm-TFT-Farbmonitor (2″): für Einstellungen und Aufnahmen-Kontrolle

– Auslösezeit: 0,3 Sekunden

– Wetterfest: IP66

– Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Schnittstellen: Mini-USB, Speicherkarte, Netzteil

– Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 30 Tage Laufzeit

– Maße: 145 x 105 x 68 mm, Gewicht: 475 g (mit Batterien)

– Wildkamera WK-586 inklusive Mini-USB-Kabel, Befestigungs-Gurt, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107333894

Preis: 138,69 EUR

Bestell-Nr. NX-4482-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4482-4235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/TMBpGijr

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

