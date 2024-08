VisorTech 4G/LTE-Wildkamera WK-660.lte mit 2K-Auflösung

Ideal zum unauffälligen Beobachten von heimischen Wildtieren

– Hochauflösende 2K-Videos und Fotos mit 30 MP: nur 0,3 Sekunden Auslösezeit

– Mit No-Glow-IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 m

– 4G-Mobilfunk-Anbindung für weltweiten Fernzugriff auf die Kamera

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Live-Bild, Einstellungen & mehr

– Wetterfest nach IP65

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit der 4G LTE-Akku-Wildkamera von VisorTech lassen sich scheue Tiere in freier Natur beobachten.

Heimische Wildtiere wie Rehe, Wildschweine und andere Waldbewohner können aus nächster Nähe

gefilmt werden. Der PIR-Bewegungssensor sowie unauffällige No-Glow-IR-LEDs ermöglichen

Aufnahmen auch bei Nacht.

Dank der Mobilfunkverbindung können gespeicherte Aufnahmen eingesehen und

Kameraeinstellungen vorgenommen werden, ohne vor Ort zu sein. Dies erweist sich besonders bei der

Installation der Kamera an abgelegenen Orten als praktisch, da der Zugriff bequem von zu Hause aus

erfolgen kann.

Die App „ELESION“ ermöglicht die weltweite Steuerung der Kamera. Das Livebild kann auf dem

Display eines Android- oder iOS-Mobilgeräts betrachtet werden. Wird eine Bewegung erkannt,

informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität.

Die Kamera zeichnet hochauflösende Bilder als 2K-Video auf. Zusätzlich können mit der

Serienbildfunktion bis zu 9 Bilder hintereinander aufgenommen werden. Mit der Zeitrafferfunktion

lassen sich Langzeitereignisse dokumentieren.

– Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

– Video-Aufnahmen mit bis zu hochauflösendem 2K: 2304 x 1296 (2K 1296p), 1920 x 1080 (Full-

HD 1080p) und 1280 x 720 (HD 720p), jeweils mit 30 Bildern/Sek.

– Video-Kompression: H.265 für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Foto-Auflösung: 30, 24, 20 und 16 MP

– Aufnahmeformat Video: MP4, Foto: JPEG

– PIR-Sensor für automatische Aufnahmen: 90° Erfassungswinkel, Reichweite: 20 m

Reichweite, 0,3 Sekunden Auslösezeit

– Unauffällige No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge für Nachtsicht bis 20 m

– CMOS-Sensor mit 8 MP

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in

bestimmten Zeitintervallen

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 9 Bilder nacheinander aufnehmen

– Netzwerkverbindung über LTE-Mobilfunk-Anbindung (4G): Steckplatz für Standard-SIM-Karte

(nicht enthalten)

– Inklusive Antenne für eine bestmögliche 4G/LTE-Verbindung

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: weltweiter Zugriff, Live-Bild, Einstellungen und mehr

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf

Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Steckplatz für microSD-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– 3 Modi: nur Foto, nur Video, Foto und Video

– Aktivierungs-Timer: Kamera reagiert nur im eingestellten Zeitraum

– Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 3 Monate Stand-by

oder per 12-Volt-Universalnetzteil (bitte dazu bestellen)

– Maße: 135 x 95 x 75 mm, Gewicht: 300 g

– Wildkamera WK-660.lte inklusive Antenne, USB-Kabel Typ C auf Typ A, Haltegurt, Pinzette für

SIM-Karte und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107432740

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7572-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7572-4235.shtml

Mit Akku-Solarpanel:

VisorTech 4G/LTE-Akku-Wildkamera WK-660.lte mit 2K-Auflösung und Akku-Solarpanel, 5.000 mAh

Das Set mit dem Solarpanel ist erst ab 26.08.24 verfügbar!

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/fmAcATFq9gAHbKt

