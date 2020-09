Vishay Intertechnology mit neuem Markenauftritt

Neuer Claim und Neuausrichtung des Markenauftritts markieren nächste Ära

Malvern (USA)/Selb – Septeber 2020 – Der Anbieter von Bauteillösungen für innovative Endprodukte, Vishay Intertechnology, gibt seinen neuen Markenauftritt bekannt. Der Claim “The DNA of tech.™” bringt die bemerkenswerte Breite des Produktportfolios und das konsequente Engagement für die Kundenbeziehungen zum Ausdruck, dank beidem hat sich Vishay über fünf Jahrzehnte zu einer vertrauenswürdigen Branchenquelle etabliert. Der neue Markenauftritt läutet die nächste Ära ein und drückt aus, dass das Unternehmen einen einheitlicheren Ansatz zur Bereitstellung von Bauteillösungen, die innovative Endprodukte ermöglichen, verfolgt. Neben dem neuen Claim wurde die Website www.vishay.com dem neuen Markenauftritt angepasst.

Zu Vishays Produktportfolio zählen Dioden, MOSFETs, Leistungs-ICs, Optoelektronik, Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren – allesamt wichtige Bauelemente, die unsichtbar im Hintergrund ihre Arbeit verrichten und elektronische Innovationen in den Alltag der Menschen bringen. Mit Bauteillösungen von Vishay können Entwickler in zahlreichen Branchen, von Automobilindustrie über Industrieausrüstung, Consumer-Produkte, Computer und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/ Wehrtechnik und Medizintechnik, Produkte der nächsten Generation entwerfen.

“Es inspiriert uns zu wissen, dass wir die Innovationen von morgen mitgestalten, indem wir den Entwicklern von heute eines der weltweit größten Portfolios an qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und energieeffizienten Elektronikbauteilen bereitstellen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden darauf vertrauen können, dass sie bei der Umsetzung ihrer innovativen Ideen auf The DNA of tech.™ zurückgreifen können”, sagte Dr. Gerald Paul, Vishays CEO.

“Im Verlauf des Rebranding-Prozesses haben wir ausführliche Gespräche mit zahlreichen Kunden in unterschiedlichen Branchen geführt. Dabei haben wir einmal mehr erfahren, wie sehr Vishay zur Versorgung mit wichtigen Elektronikbauteilen beiträgt,” sagt Joel Smejkal, Vishays neuer Executive Vice President für Corporate Business Development. “Wir freuen uns – in aller Bescheidenheit – über das Vertrauen, das die Kunden uns entgegenbringen, und darüber, dass wir sie mit unserem breiten Produktspektrum bei der Lösung der Herausforderungen ihrer Entwickler unterstützen können. Wir fühlen uns verpflichtet, aus dieser Erfahrung zu lernen und für unsere Kunden in aller Welt ein noch wertvollerer Partner zu werden.”

Vishay wurde 1962 von Dr. Felix Zandman gegründet und wird in der ganzen Branche hoch geschätzt für die Qualität, Zuverlässigkeit und Vielfalt seines Produktangebots sowie für die Integrität, die es in alle Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften des Unternehmens einbringt. Dank dieser Eigenschaften ist Vishay heute einer der weltweit renommiertesten Hersteller elektronischer Bauelemente.

Weitere Informationen über The DNA of tech.™ steht unter https://www.vishay.com/company/about/.

Über Vishay Intertechnology ( www.vishay.com):

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.™. Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert.

