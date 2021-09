Viruslast von Corona mit Mundspülungen reduzieren und so einer Ansteckung sowie schweren Infektionsverläufen entgegenwirken

Gurgeln gegen Covid-19 empfohlen: Solenal stellt Mundspüllösung vor

Nesselwang, 27. September 2021 – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rät im Privatbereich zum Gurgeln mit Mundspülung, um die Gefahr einer Covid-19-Ansteckung zu minimieren. Auch die “Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene” hat wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit von Mundspülungen gegen Sars-CoV-2 zusammengefasst: Die Viruslast im Mund-Rachen-Raum wird durch Gurgeln mit speziellen Lösungen effektiv verringert. Zur Mundhygiene und Reduzierung von Viren und Bakterien hat die Solenal GmbH ( www.solenal.com) ihr Portfolio jüngst um eine Mundspüllösung erweitert. Diese hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung und enthält keinen Alkohol, Farb- und Konservierungsstoffe, Lösemittel, Fluorid oder Ähnliches.

Durch das Gurgeln mit einer wirksamen Mundspülung kann kurzfristig die Viruslast dort gesenkt werden, wo das größte Ansteckungspotenzial entsteht – im Mund-Rachen-Raum.

“Bereits im Mund können Krankheitserreger in den Blutkreislauf eindringen. Dies geschieht vor allem dann, wenn der Betroffene an einer Zahnfleischerkrankung leidet, die das Zahnfleisch undichter macht. Über die Blutbahn kann dann zum Beispiel das Corona-Virus über die Hals- und Brustvene zunächst ins Herz gelangen, bevor es die Lunge erreicht. Die Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf steigt dadurch”, erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.

Eine gezielte Mundhygiene kann demnach einer Infektion von Covid-19-Erkrankungen entgegenwirken. Zu den Maßnahmen gehören nebensorgfältigem Zähneputzen auch spezielle Mundspülungen. Die Solenal GmbH, Spezialist für Desinfektionslösungen, hat daher eine hochwirksame Mundspüllösung entwickelt.

Naturidentischer Wirkstoff gegen Viren und Bakterien

Die Solenal-Mundspüllösung ist gebrauchsfertig in Sprayform. Sie hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung und enthält keinen Alkohol, Farb- und Konservierungsstoffe, Lösemittel, Fluorid oder Ähnliches – sondern unter anderem einen schonenden naturidentischen Wirkstoff und Allgäuer Bergwasser. Der naturidentische Wirkstoff ist getestet gegen alle Arten von Mikroorganismen; Viren wie z. B. Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid-19), Noroviren, Hepatitisviren, Grippeviren; Bakterien wie z. B. Streptokokken, Staphylokokken, E. coli, MRSA, Salmonellen sowie Pilze wie z. B. Schimmel- und Hefepilze und viele andere.

Die Mundspüllösung entfernt 99,9% der Bakterien, Pilze und Viren im Rachenraum, reinigt die Mundhöhle, das Zahnfleisch und die Zähne. Darüber hinaus reduziert sie die Bildung von Zahnstein sowie Mundgeruch und erfrischt.

“Die kontinuierliche Anwendung der Mundspüllösung unterstützt außerdem die Gesunderhaltung der Mundhöhle und des Zahnfleisches. Sie eignet sich für den Gebrauch mehrmals täglich. Die Mundspüllösung ist auch für Schwangere, Stillende, kranke Personen sowie Kinder ab 6 Jahren geeignet”, erklärt Dr. Martin Nemec, und resümiert: “Flächendeckend eingesetzt können Mundspülungen dazu beitragen, Infektionsketten zu unterbrechen, denn die Mikroorganismen werden deutlich reduziert. Durch das spezielle Wirkspektrum wird die Konzentration des Virus im Speichel deutlich verringert. Es ist eine einfache Lösung, mit großer Wirkung für die Gesundheit.”

Die Solenal GmbH mit Sitz in Nesselwang hat sich auf alkoholfreie und pH-neutrale Desinfektionslösungen spezialisiert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Die von Solenal hergestellten Produkte ermöglichen schonend die Hygiene von Händen, Oberflächen, Räumen, Lebensmitteln und sorgen für keimfreies Trinkwasser. Sie wurden vom “European Centre for Disease Prevention and Control” empfohlen und in Tests des Instituts Dermatest dermatologisch mit “sehr gut” bewertet. Die Produkte sind geeignet für die Anwendung an Menschen sowie für Oberflächen und die Trinkwasseraufbereitung. Sie wirken nachweislich gegen alle Arten von Viren, inkl. Coronavirus, Bakterien, Pilze und andere Erreger. Die Produkte von Solenal werden ressourcensparend hergestellt. Bei der Produktion entstehen keinerlei klimaschädlichen Emissionen. Die Herstellung erfolgt durch ein patentiertes Elektrolyseverfahren. Dabei entstehen die Wirkstoffe hypochlorige Säure und Natriumhypochlorit in den von Solenal hergestellten Produkten. Diese werden auch identisch im menschlichen Körper zur Immunabwehr gebildet. Das Ergebnis ist eine Desinfektion, die ohne alkoholische und andere schädliche Inhaltsstoffe auskommt.

