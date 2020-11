Virtuelles Messeerlebnis: GEZE auf den Wiley Industry Days

Die Fachzeitschriften messtec drives Automation, inspect und GIT Sicherheit laden vom 16. bis 19. November 2020 zu den Wiley Industry Days ein. Das virtuelle Messeevent mit rund 40 Unternehmen richtet sich an Entscheider aus den Bereichen Security, Safety, Automation und Machine Vision. GEZE zeigt auf den Wiley Industry Days Neuheiten und Lösungen zu TĂĽr-, Fenster- und Sicherheitstechnik. Exklusive Inhalte stellt das Leonberger Unternehmen im Rahmen eines Fachvortrags von Oliver Roth zum Schwerpunktthema “Gesundes Raumklima mit sensorgesteuerten natĂĽrlichen LĂĽftungssystemen” vor.

Digitaler Messeauftritt von GEZE

“Zunächst freuen wir uns, dass Fachverlage wie Wiley zunehmend virtuelle Messekonzepte anbieten. Als Hersteller nehmen wir nicht nur die Möglichkeit zur digitalen Ausstellung gerne wahr, fĂĽr uns steht vor allem der Kontakt zu den Messebesuchern und die Vernetzung mit relevanten Zielgruppen im Vordergrund. Genau das bieten uns die Wiley Industry Days”, sagt Hannes Klockenhoff, Leiter Data Management und Marketing bei GEZE.

Mit den aktuellen Zutrittskontrollsystemen INAC und GCER 300 zeigt GEZE Produktinnovationen zur Sicherheitstechnik. Abgerundet wird die Präsentation durch Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Fenster- und TĂĽrtechnik sowie Lösungen im Bereich der Gebäudeautomation. Im Konferenzprogramm gibt Oliver Roth, Fachplaner fĂĽr TĂĽren und Fenster bei GEZE, Einblicke in das Thema “Gesundes Raumklima mit sensorgesteuerten natĂĽrlichen LĂĽftungssystemen”. Der Vortrag findet am 19. November um 15.30 Uhr statt. Zugang dazu erhalten Teilnehmer und Messebesucher hier.

Flexibles Zutrittskontrollsystem von GEZE

Schwerpunkt der GEZE Produktpräsentation auf den Wiley Industry Days sind die neuen Zutrittskontrollsysteme. Mit GEZE INAC, einer smarten Applikation, hat GEZE das Portfolio moderner Identifikations- und Steuerungssysteme erweitert. Das System lässt sich als Stand-Alone-Lösung oder als Ergänzung der Gebäudeautomation im GEZE Cockpit betreiben. Zutrittskontrollen können mit GEZE INAC unkompliziert und flexibel gestaltet werden. Für einzelne Türen bietet GEZE mit der GCER 300 I/O Box eine weitere optimal dimensionierte Lösung.

Moderne Produkte für die Gebäudetechnik

Auf der Messe präsentiert GEZE außerdem technische Innovationen von der RWA-Anlage bis zur Türtechnik. Darunter die RWA-Zentrale MBZ 300 N8, die sich speziell für kleinere und mittlere Gebäude eignet oder auch die Funkerweiterung FA GC 170 für Feststellanlagen, die Barrierefreiheit und Brandschutz gleichermaßen gewährleistet. Ergänzt wird die Türtechnik durch die Rauchschalterzentrale RSZ 7 mit neuer Teleskopfunktion für schwierige Installationsbedingungen.

Weitere Informationen:

https://www.geze.de/de/newsroom/virtuelles-messeerlebnis-geze-auf-den-wiley-industry-days?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_1020_virtuelles-messeerlebnis-geze-auf-den-wiley-industry-days

ĂśBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

