Virtuelle Reise nach Xi’an in China

Start: 17.01.2021 16:00 Uhr

End: 17.01.2021 18:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Auf der virtuellen Reise mit Jan Leminsky geht es nach Xi’an in China. Die Terracotta-Armee ist ein Reiseziel. Vorab geht es aber durch das quirlige Moslem-Viertel in Xi’an mit der alten und der groĂźen Moschee.

“Seit vielen Jahren reise ich nach Xi’an um meinen chinesischen Lehrer Li Suiyin zu besuchen und in seiner Kungfu-Schule im Park zu lernen.” erklärt Jan Leminsky die Herkunft seiner Bilder und Videos, die den Rahmen der Reise bilden.

Über das Videokonferenz-System Starleaf ist es möglich an dieser kostenfreien Reise am 17.01.2021 um 16:00h Uhr teilzunehmen. Die Einwahldaten sind auf der Website der Wu Wei Schule zu finden.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule fĂĽr Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.