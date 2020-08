Virtual Recruiting Summit September: Live und kostenlos!

4 Tage, ĂĽber 20 Speaker aus ganz Deutschland!

Der 1. Virtual Recruiting Summit der TALENTS Academy:

Die Konferenz von Praktikern fur Praktiker vom 8.- 11. September 2020

– 4 Tage gespickt mit Recruiting, Employer Branding und New Work Themen

– Praktiker, Querdenker & Visionare: 20 spannende Speaker aus ganz Deutschland

– Ca. 500 Teilnehmer

– Wie wird die Zukunft des Recruiting aussehen? 100% Mehrwert und Inspiration fur die Zukunft der HR Branche!

– Live, virtuell und kostenlos

– Ab jetzt: Anmeldung uber talents-recruiting-summit.com

Munchen, 26. August 2020

Im September 2020 startet die TALENTS Academy Ihren ersten virtuellen Recruiting Summit – Von Praktikern fur Praktiker. 4 Tage gespickt mit Recruiting, Employer Branding und New Work Themen sowie alles rund um das “new normal” in der HR Szene. Gerade in diesen wilden Zeiten macht es Sinn, in den Austausch zu gehen, frische Ansatze und Perspektiven kennenzulernen sowie die Recruiting-Welt und ihre Herausforderungen zu durchleuchten. Speaker aus den verschiedensten Ecken sprechen uber die Zukunft des Recruiting, Remote Working, Mitarbeiterbindung sowie neue Chancen und Moglichkeiten im Employer Branding.

Recruitern, HRlern und GeschaftsfuhrerInnen bieten wir einen echten Mehrwert. Sie erhalten Ideen und Inspiration, durch neue kreative Recruitingansatze und Employer Branding die richtigen MitarbeiterInnen fur ihr Unternehmen zu begeistern, einzustellen und nachhaltig zu halten.

Hier ein Auszug der Speaker und ihren Themen

Auf unserem virtuellen Recruiting Summit lernen die Teilnehmer von den Besten aus der Praxis:

– Tobias Jost aka der Karriereguru von Tiktok gibt Einblicke uber das Fur und Wider von TikTok, was die junge Zielgruppe jetzt braucht und ob man als Unternehmen jetzt einsteigen sollte

– Payam Parniani, KXRE, gibt Anregungen, wie man uber “Remote Employer Branding Videos” zukunftige Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen begeistern kann

– Jan Hawliczek, die Grune 3 zeigt live die neuesten Hacks und Tricks im Active Sourcing

– Gloria und Lars von Solidminds erzahlen uber ihre Keylearnings beim Aufbau eines inzwischen 40-kopfigen high-performing remote Teams – und das aus ihrem Camper von irgendwo in Deutschland.

Das erwartet die Teilnehmer:

– Inspiration, was “New Normal” fur die Recruiting Branche bedeutet Beispiele, wie man sich kunftig besser aufstellen kann

– Anregungen durch Unternehmen, die sich schon jetzt Vorreiter sind Austausch mit Gleichgesinnten und Querdenkern

– Schritt fur Schritt Anleitungen fur einen modernen und effizienten Recruitingprozess

– Echte Best Practices und Fails

– Der Live Summit ist kostenlos

Weitere Informationen und Tickets zur Teilnahme gibt es unter:

talents-recruiting-summit.com

www.tlnts.de

www.hallohomeoffice.de

www.talents-recruiting-summit.com

Media-Kit:

https://company-198326.frontify.com/d/ruxTdVdvcFBX

#VirtualRecruitingSummit #TalentsAcademy

PR & Marketing TALENTS, TALENTS ACADEMY:

Julia Mantler

julia.mantler@tlnts.de

TALENTS ist eine Personalmarketing und Employer Branding Agentur. Wir helfen Unternehmen durch modernes Recruiting und Employer Branding mehr passende Mitarbeiter anzuziehen und langfristig zu begeistern.

Kontakt

TALENTS

Julia Mantler

Kaufingerstr. 15

80331 MĂĽnchen

+49 151 55226482

julia.mantler@tlnts.de

http://www.tlnts.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.