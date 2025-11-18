Virginia lässt es zur Vorweihnachtszeit knallen und funkeln

Große Feuerwerksshows auf Mount Vernon und in Colonial Williamsburg – Übergroße Lichtskulpturen am Strand von Virginia Beach – „Dirty Dancing“-Resort wird zum Weihnachtsdorf

Zur festlichsten Zeit des Jahres wird in Virginia fast überall gefeiert. Traditionen mit Wurzeln in der Kolonialzeit treffen auf moderne Lichtinstallationen und lassen den Bundesstaat an der US-Ostküste im Dezember in prächtigem Glanz erstrahlen.

Feuerwerk vor geschichtsträchtiger Kulisse

Ein ganz besonderes Lichterspektakel erwartet Besucher an gleich zwei historischen Stätten. Im Norden Virginias finden auf dem ehemaligen Landsitz von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA, am 20. und 21. Dezember 2025 von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr die Christmas Illuminations at Mount Vernon statt. Während im Ford Orientation Center Festtagsbräuche aus der Zeit der ersten Siedler im Vordergrund stehen, verkündet George Washington höchst persönlich eine Weihnachtsbotschaft, und das feierlich illuminierte Wohnhaus steht für Besichtigungen offen. Höhepunkt ist das große Feuerwerk mit musikalischer Untermalung gegen 20 Uhr über dem Potomac River.

Auch in Colonial Williamsburg, dem größten Freilichtmuseum der USA, im historischen Dreieck in Virginia wird groß aufgefahren: Neben der weihnachtlichen Dekoration aus der Kolonialzeit, die bei Führungen näher erläutert wird, sowie zahlreichen Musik- und Theateraufführungen sorgen an drei Samstagen im Dezember farbenfrohe Feuerwerksraketen für festliche Stimmung. Am 6., 13. und 20. Dezember 2025 leuchtet der Himmel über dem Kapitol und dem Palace Green zur Grand Illumination. Musikalische Darbietungen auf verschiedenen Bühnen bilden einen würdigen Rahmen für das Spektakel.

Lichterglanz auf dem Wasser und entlang der Strandpromenade

Am 6. Dezember 2025 feiert Alexandria zum 25. Mal die Holiday Boat Parade of Lights. Ab 17:30 Uhr reihen sich buntgeschmückte Boote auf dem Potomac River zu einer hellerleuchteten Regatta auf. Die Old Town Alexandria Waterfront lädt ab 14 Uhr Besucher dazu ein, sich bei zahlreichen Aktionen und Attraktionen wie einem Pop-up-Biergarten in Stimmung zu bringen.

Auch der Boardwalk des Badeorts Virginia Beach verwandelt sich bis zum 31. Dezember 2025 jeden Abend in ein Lichtermeer. Ein 180 Meter langer LED-Tunnel, tanzende Krabben, springende Fische und verträumte Elfen funkeln bei Holiday Lights at the Beach entlang der Strandpromenade am Atlantik. Besucher sind eingeladen, ab 17:30 Uhr mit dem Auto durch die 1,6 Kilometer lange Lichtinstallation zu fahren.

Mountain Lake Lodge Christmas Village

Wer sich schon immer fragte, wie die Filmkulisse des Klassikers Dirty Dancing zur Weihnachtszeit aussieht, besucht die Mountain Lake Lodge (vielen Filmfreunden auch als Kellermann’s Resort bekannt) zum Magical Christmas Village & Marketplace. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich das idyllisch in den Blue Ridge Mountains gelegene Hotel in ein glitzerndes Winterwunderland. Gäste können hier bis zum 3. Januar 2026 im Winter Whimsy Village Shop handgefertigte Geschenke, süße Leckereien und festliche Weihnachtsbaumornamente entdecken oder auf der „Winter Bliss“-Schlittschuhbahn Runden drehen. Highlight sind die romantischen Pferdekutschenfahrten, die durch das liebevoll geschmückte Weihnachtsdorf fahren.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

