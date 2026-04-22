Virginia Kulturstraße Crooked Road feiert 100 Jahre Country-Musik

Rundes Jubiläum der legendären Bristol Sessions im Jahr 2027 – Neue Stationen mit Jam-Sessions und Festivals zu Country, Bluegrass und Old-Time

Die Kulturstraße Crooked Road im Südwesten Virginias führt zu den Wurzeln der Country-, Bluegrass- und Old-Time-Musik. Anlässlich des bevorstehenden 100. Jahrestages der Bristol Sessions von 1927 – die Musikaufnahmen in dem kleinen Ort Bristol gelten als die Geburtsstunde der Country-Musik – wächst diese musikhistorisch bedeutende Straße um weitere Stationen und Events.

Jammen mit Musikern aus der Region

Wer auf der rund 500 Kilometer langen Crooked Road in den Blue Ridge Mountains unterwegs ist, kann bei entsprechender Planung einige neue Stationen entdecken und dabei die Musik der Region live erleben; beispielsweise im Flat Ridge Community Center & Opry in Troutdale zu Füßen, das jeden Samstagabend zu kostenlosen Konzerten einlädt. Der Country Store in Fancy Gap wird in der Region nicht nur für sein herzhaftes Frühstück und seine BBQ-Spezialitäten geschätzt. Jeden Donnerstag ab 17:30 Uhr und jeden Sonntag ab 14 Uhr kommen hier Musiker zusammen, um miteinander zu jammen – donnerstags Bluegrass, sonntags Old-Time. Mitmachen können alle, die ein Instrument mitbringen und Spaß an der Musik haben. Ähnlich ist das Konzept beim Chilhowie Bluegrass JAM-Boree immer dienstagabends ab 18:30 Uhr sowie jeden zweiten Freitagabend im Newport Community Center, wo ab 19 Uhr die ersten Töne erklingen.

Nur etwa 500 Einwohner zählt das Dorf Fries, doch ist auch hier die Tradition der Country-Musik und ihrer Spielarten tief verwurzelt. Deshalb trifft sich die Szene seit fast 60 Jahren jeweils für drei Tage zur Fries Old-Time and Bluegrass Fiddlers“ Convention und misst sich bei verschiedenen Wettbewerben. Deutlich jünger, aber ebenfalls schon etabliert, ist das Blue Highway Fest in Big Stone Gap im Oktober auf zwei Open-Air-Bühnen.

Die Crooked Road umfasst nun insgesamt 46 Stationen. Mit großem Engagement pflegen diese das Erbe jener traditionellen Musikstile, geben es an jüngere Generationen weiter und bewahren damit ein verbindendes kulturelles Erbe der Appalachen. Mehr zu der Straße gibt es unter www.thecrookedroadva.com.

25 Jahre Rhythm & Roots Reunion

Spektakulär ist auch die alljährliche Rhythm & Roots Reunion in Bristol auf der Grenze zwischen Virginia und Tennessee, ein beliebtes Festival, das im September 2026 sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Zum Line-up in diesem Jahr gehören Los Lobos, St. Paul and The Broken Bones sowie die Singer-Songwriterin Sierra Ferrell.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

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Bildquelle: Earl Neikirk