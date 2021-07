Violectric DHA V590² und DHA V380²: handgefertigte Kopfhörerverstärker mit integriertem DA-Wandler in Referenzqualität

Violectric hat mit dem DHA V590² und dem DHA V380² zwei neue leistungsstarke Abhörkombinationen aus Kopfhörer-Amp, DA-Wandler und Vorverstärker im Programm. Digitale Audiosignale werden via XLR-, Cinch-, USB- oder optischem Eingang eingespeist, von neu entwickelten ESS-Tech ES9026 PRO Wandlern in die analoge Domäne übersetzt und auf bis zu drei verschiedenen Kopfhörern ausgespielt. Dabei können Formate mit bis zu 384 kHz und DoP umgesetzt werden. Edle Alps-Regler kontrollieren die Lautstärke und beim V590² auch die Balance. Die Pre-Gain-Schaltung passt den Pegel der Impedanz des jeweils verwendeten Kopfhörers an. Die sorgfältig ausgewählten Komponenten werden von Hand in ein hochwertiges Gehäuse mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten verbaut. Der Violectric DHA V590² und der DHA V380² eignen sich somit perfekt als zentrales Element des heimischen Audio-Systems. Der DHA V590² PRO ersetzt das Lautstärke-Poti durch eine Reed-Relais-Schaltung mit 256 Stufen.

Gauting, 29. Juli 2021 – Die Firma Violectric erfüllt mit ihren innovativen Produkten seit jeher höchste Ansprüche an die Klangqualität. Die Wandler und Kopfhörer-Verstärker aus der Audio-Manufaktur am Bodensee genießen einen hervorragenden Ruf und sind unter Kennern ein echter Geheimtipp. Auch in der zweiten Auflage wird Violectric mit dem DHA V590² und dem V380² diesem Ruf gerecht und legt in Sachen DA-Wandlung die Messlatte wieder ein Stück höher.

Wandler und Kopfhörer-Verstärker für Audiophile

Sowohl der Violectric DHA V590² als auch der DHA V380² sind Abhörkombinationen aus erstklassigem Wandler und kräftigem Kopfhörer-Verstärker. Die Verarbeitungsqualität ist auf Referenzniveau und garantiert exzellenten Hörgenuss. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und Schaltoptionen bilden der DHA V590² und der V380² das zentrale Steuerelement im heimischen Audio-System. Bis zu drei Kopfhörer können über einen symmetrischen und zwei unsymmetrische Front-Anschlüsse bespielt werden. Je nach Art des Kopfhörers lassen sich auf der Verstärkerrückseite mit Pre-Gain-Schaltern Pegelanpassungen vornehmen. Durch die hohe Ausgangsspannung, die große Leistung und den hohen Dämpfungsfaktor können V590² und V380² jede Art von Kopfhörer mühelos antreiben. Der V590² verfügt zusätzlich über einen symmetrischen XLR-Stereo-Eingang, einen motorisierten Lautstärke- und einen Balance-Regler, und lässt sich via Fernbedienung steuern.

Höchste Wandlerqualität und Signalverarbeitung

Für die Übertragung des Signals aus der digitalen in die analoge Domäne kommen im Violectric DHA V590² wie auch im DHA V380² neu entwickelte ESS-Tech ES9026 PRO Wandler zum Einsatz. Digitale Signale werden damit aus den Formaten PCM mit bis zu 384 kHz und DSD-over-PCM (DoP) in höchster Qualität in analoges Audio übersetzt. Von Hi-Res-Streaming bis zur eigenen Musiksammlung setzen V590² und V380² jedes Instrument, jeden Ton, jede Nuance des musikalischen Ausdrucks optimal in Szene.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Mit den gebotenen Anschluss-Optionen stellen sich der Violectric DHA V590² und der DHA V380² als besonders vielseitige Wandler und Kopfhörer-Amps dar. Als digitale Eingänge stehen ein optischer Anschluss, ein USB-Verbinder für PCM und DSD sowie eine Coaxial-Buchse für S/PDIF und beim V590² noch eine XLR-Buchse bereit. Die analogen Inputs bilden zwei unsymmetrische Cinch-Stereo-Anschlüsse und am V590² zusätzlich ein symmetrischer XLR-Stereo-Anschluss. Die analogen Ausgänge gliedern sich bei beiden Geräten frontseitig in einen symmetrischen und zwei unsymmetrische Kopfhöreranschlüsse sowie rückseitig in einen unsymmetrischen Cinch-Stereo-Anschluss und einen symmetrischen XLR-Stereo-Anschluss. Die rückseitigen Ausgänge sind vor oder hinter den Lautstärkeregler schaltbar. Über Fernbedienung und Tasten (V590²) oder Kippschalter (V380²) auf der Gehäusefront lassen sich die verschiedenen Ein- und Ausgänge auswählen. Am V590² können Kopfhörer und Line-Ausgänge gleichzeitig genutzt werden.

Von Hand verbaute hochwertige Komponenten

Um ihren eigenen Ansprüchen und denen ihrer Kunden gerecht zu werden, setzt Violectric auch beim DHA V590² und dem DHA V380² konsequent auf höchste Sorgfalt bei der Materialauswahl und der Verarbeitung. Von den ESS-Tech ES9026 PRO Wandlern in bester Güte übersetzt, wird das Signal von einem (beim DHA V590² motorisierten und fernbedienbaren) Alps RK 27 mit acht Transistoren für die unsymmetrischen Kopfhörerkanäle und 16 Transistoren für den symmetrischen Kopfhörerkanal passend eingepegelt. Der Balance-Regler des V590² ist ebenfalls ein Alps RK 27. In der PRO-Version ersetzt eine 256-stufige Reed-Relais-Schaltung den Lautstärkeregler des V590² und sorgt für präziseste Pegelkontrolle. Weitere Schaltungen schützen die Geräte vor Gleichstrom, Überbelastung oder Überspannung und verzögern den Einschaltvorgang zur Schonung der Kopfhörer. Alle Komponenten werden sorgfältig von Hand in ein dezentes, schwarz eloxiertes Gehäuse mit einer sechs (V380²) beziehungsweise acht (V590²) Millimeter dicken Frontplatte eingebaut.

Preis und Verfügbarkeit

Der Violectric DHA V590² und der Violectric DHA V380² werden exklusiv über cma audio vertrieben und sind ab Anfang August 2021 verfügbar. Beim V590² ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 3.799,00 Euro für den DHA V590² PRO, 3.299,00 Euro für den DHA V590² und 2.299 Euro für den DHA V380², jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

