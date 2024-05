Vinyl-Bodenbelag FIXED – preiswert und leicht zu verlegen

HWZ – Vinylboden FIXED – preiswerter und leicht zu verlegender Bodenbelag für den Profi und versierten Heimwerker.

HWZ – Vinylboden FIXED

HWZ – Vinylboden FIXED – preiswerter und leicht zu verlegender Bodenbelag für den Profi und versierten Heimwerker

Vinylboden kleben ist der Klassiker unter den Verlege-Methoden bei Designbelägen. Damit ist zunächst Klebevinyl vollflächig ins Nassbett verlegen gemeint. So wie es die Profiverleger seit Jahrzehnten tun. Auch für den versierten Hobby-Bodenleger bietet sich die klassische Art Vinylboden zu kleben an.

Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel – das wissen wir alle. Deshalb machen wir einiges, um viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. In unseren Innenräumen setzen wir für eine gute Luftzirkulation auf regelmäßiges Lüften. Das reicht nicht aus. Denn was die meisten von uns nicht bedenken: wie die Schadstoffe in unseren Böden, die Luft in unseren Räumen negativ beeinflussen.

Die Vinylböden der Marke FIXED wurden vom unabhängigem Sentinel Haus Institut nach transparenten und strengen Kriterien geprüft. Sentinel bestätigt: Die Böden sind schadstoffarm und wohngesund. Bedenkenlos auf zertifizierte und schadstoffarme Vinylböden der Marke FIXED zu setzen, ist der erste und beste Weg für Profi- und Hobbyverleger.

Langlebiger Bodenbelag mit einfacher Verlegung

Wohngesund leben ist leicht umsetzbar. FIXED-Vinylböden sind geprüft schadstoffarm und leicht zu verlegen. Es handelt sich um Klebevinyl, das fest verklebt oder schwimmend verlegt wird. Der Boden besticht durch seine starke Nutzschicht von 0,7 mm. Dadurch werden ihm die hohen Nutzungsklassen von 23, 33 und 42 anerkannt. So praktikabel, hoch strapazierfähig und so schön!

Neben dem klassischen Holzdesign besticht FIXED mit einer geschmackvollen Steinoptik. Warme Brauntöne ebenso Designs in schlichtem Grau und Weiß stehen zur Auswahl. FIXED ist leicht zu verlegen und günstiger als echter Holz- und Steinboden. Die Optik bleibt trotz allem täuschend echt.

Bodenversand24 – der Onlineshop mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit – hat die komplette Kollektion FIXED aufgenommen, weil folgende Merkmale überzeugten:

Zertifiziert wohngesund durch das Institut Sentinel Haus

Minimale Aufbauhöhe

Endlosverlegung

Hohe Druckbelastung

Beständig gegen direkte Sonneneinstrahlung

Ansprechende Designs

100% recycelbar und 100% wasserresistent

Wer auf die Klebe-Methode beim Verlegen des Vinylbodens nicht verzichten möchte, aber nicht sicher ist, ob eine Verlegung mit herkömmlichen Bodenklebstoffen gelingt, wird Abhilfe geschaffen. Mit FIXMAT – der Alternative zum Kleber. FIXMAT wird direkt unter dem neuen Designboden gelegt. FIXMAT ist speziell für die schwimmende Verlegung geeignet und wirkt zusätzlich trittschalldämmend. Tipps gibt es im YouTube-Video.

Das Team von Bodenversand24 steht für alle Fragen zum Vinyl-Designbelag FIXED und FIXMAT der Alternative zum Kleber zur Verfügung.

Bodenversand24 | Europas großer Onlineshop für Bodenbeläge und Zubehör. Bodenbeläge von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln!

Sei es die Renovierung Ihrer Wohnung oder ein Objekt aus dem Gewerbebereich. Wir bieten Ihnen für jedes Bauvorhaben einen passenden Boden. Jetzt Zubehör für deinen Boden einfach online kaufen unter www.bodenversand24.de

Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235



http://www.bodenversand24.de

Pressekontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235



http://www.bodenversand24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.