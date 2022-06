VINTIN GmbH erhält den „Managed Cloud Service Provider“-Award in Silber

Auszeichnung der besten Lösungen und Serviceangebote auf dem „Service Provider Summit“

Sennfeld, 21. Juni 2022 – Über 120 Top-Manager der Cloud- und Managed-Services-Branche trafen sich am 2. und 3. Juni auf dem diesjährigen „SERVICE PROVIDER SUMMIT“ in Gravenbruch bei Frankfurt.

Das Highlight des Summits war die Verleihung der Service Provider Awards 2022. Die Gewinner wurden in einer großen Leserbefragung in Zusammenarbeit mit den IT-Portalen der Vogel IT-Medien ermittelt. Darunter hat die VINTIN GmbH, seit Mai 2021 Teil der Böblinger MCL Group, die Auszeichnung „Managed Cloud Service Provider“ in Silber erhalten.

Christian Krug, Business Unit Leader für den Bereich Full Managed IT, zum Award: „Wir freuen uns sehr unter den vielen Teilnehmern herauszustechen und so viele Stimmen von den Lesern erhalten zu haben. Diese Bestätigung ist zugleich Ansporn, unser Angebot konsequent weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt vor allem unseren Kunden sowie unserem Team, das das möglich gemacht hat!“

Auf der Veranstaltung diskutierten die TeilnehmerInnen unter der Überschrift „SERVICE PROVIDING BEYOND HYPERSCALE: Von XaaS zur Customer Obsession“ über die Zukunft des Service Providing, Geschäftsmodelle sowie Kunden- und Technologietrends. Keynotes, Erfahrungsberichten prominenter Peers, Thinktanks, Panel Discussions und die begleitende Ausstellung mit 18 Top-Anbietern für den intensiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter vier Augen, bildeten dabei den Rahmen.

Über VINTIN

VINTIN ist der IT-Dienstleister und Transformationspartner für das digitale Zeitalter. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Planung und Umsetzung von ganzheitlichen Digitalisierungsstrategien, bei der Modernisierung von Arbeitsplätzen und Infrastrukturen und bei der Entwicklung von neuen digitalen Diensten und Geschäftsmodellen. VINTIN verbindet über 30 Jahre IT-Erfahrung mit Expertise im Bereich digitaler Innovationen, hoher Servicekompetenz und einem integrierten Leistungsportfolio. Kunden erhalten strategische Technologie- und Business-Beratung, umfassende Projektunterstützung, Managed Services und Cloud-Dienste aus einer Hand.

VINTIN ist Teil der MCL Group. Diese Verbindung aus MCL IT GmbH, Elanity Network Partner GmbH, secadm GmbH und VINTIN GmbH steht für die Rundum-IT-Kompetenz mit dem Portfolio eines Big Players – und der Flexibilität und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens. Über 450 Mitarbeiter an 15 Standorten erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von mehr als 165 Mio. Euro.

