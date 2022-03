Vimcar Auswertung zeigt: VW beliebteste Automarke in deutschen Fuhrparks

Vier Hersteller stellen 60% aller Fahrzeuge in Fuhrparks

Berlin, 24. März 2022 – Eine Auswertung des Connected-Car-Spezialist Vimcar zeigt: Volkswagen ist die am häufigsten in deutschen Fuhrparks vertretene Automarke. Bei den am häufigsten vertretenen Modellen liegen BMW und Audi ganz vorne. Für die Analyse hat Vimcar die anonymisierten Telematik-Daten von Fahrzeugen ausgewertet, die die Fuhrparkmanagement-Software des Unternehmens verwenden.

Die Auswertung zeigt: Volkswagen stellt über 18% aller Fahrzeuge in deutschen Fuhrparks und ist damit die am häufigsten vertretene Marke. Mit Audi (15%), Mercedes-Benz (14%) und BMW (13%) folgen drei weitere deutsche Hersteller auf den Plätzen. Die vier Marken stellen zusammen über 60% aller Fahrzeuge in deutschen Fuhrparks.

Damit sind die vier großen deutschen Marken in Fuhrparks deutlich häufiger vertreten als im gesamten deutschen Fahrzeugbestand – dort machen VW, Mercedes, Audi und BMW weniger als die Hälfte aller Fahrzeuge aus (46%). Während VW bei den Neuzulassungen im Januar auch insgesamt mit fast 20% aller Fahrzeuge vorne lag, sind Mercedes (10%), Audi und BMW (jeweils 8%) bei den PKWs insgesamt deutlich seltener vertreten als in deutschen Fuhrparks. Unternehmen scheinen häufiger auf die vier großen deutschen Automarken zu setzen als private Fahrer.

Flexibilität beim Fuhrparkmanagement entscheidend

Die Podiumsplätze bei den am häufigsten vertretenen Modellen teilen sich Audi und BMW. Das am meisten in deutschen Fuhrparks eingesetzte Automodell ist der Audi A6 Avant. Der BMW 5er Touring und der Audi A4 Avant folgen auf dem Treppchen. Insgesamt sind unter den 50 beliebtesten Modellen VW (zwölf Mal), Mercedes-Benz (elf Mal) und Audi (neun Mal) am häufigsten vertreten.

„Die Stärke von VW und Mercedes-Benz in den Fuhrparks erklärt sich sicherlich auch durch ihre in vielen Branchen eingesetzten Kleintransporter. Von den zehn am häufigsten eingesetzten Sprinter-Modellen entfallen vier auf VW und drei auf Mercedes“, kommentiert Andreas Schneider, Geschäftsführer bei Vimcar. „Unternehmen benötigen eine Software, mit der sie PKW aller Hersteller aus einer Lösung heraus verwalten können – das ist gerade für gemischte Fuhrparks mit vielen unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Marken wichtig.“

Vimcar ist der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler in der DACH-Region. Das SaaS-Angebot (Software as a Service) deckt vom Fahrzeug-Ortung über das digitale Fahrtenbuch, Routenplanung und Fahrzeugverwaltung bis hin zum Schlüsselmanagement zahlreiche Business-Mobility-Aufgaben ab. Über 100.000 Fahrzeuge hat Vimcar bereits mit seiner Software ausgerüstet – darunter die Fuhrparks von Deutsche Bahn, Allianz, Free Now, Knauf, Koziol, Nippon Seiki und Zalando. Weitere Informationen unter https://vimcar.de

Firmenkontakt

Vimcar

Sophie Glaser

Warschauer Straße 57

10243 Berlin

+49 (0) 89 99 38 87 51

vimcar@hbi.de

http://www.vimcar.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Markus Wild

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 51

vimcar@hbi.de

https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.