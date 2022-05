Vignette™ Collection, die neuste Marke der IHG Hotels & Resorts, verkündet ihr erstes Anwesen in Porto, Portugal

München/ London, 3. Mai 2022 – IHG Hotels & Resorts, eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, hat die Unterzeichnung seines neuesten Luxus- und Lifestyle-Hotels Casa da Companhia in Porto, Portugal, bekannt gegeben. Das neueste Mitglied der jüngsten Marke des Unternehmens, der Vignette Collection, soll Ende 2022 eröffnet werden.

Das IHG-Markenportfolio wurde im August 2021 um die Vignette Collection erweitert und ist damit die sechste Markenaufnahme in den letzten vier Jahren von nun insgesamt 17 Marken, auf fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern verteilt. Die Vignette Collection ist eine Familie einzigartiger, exklusiver Hotels und an Gäste gerichtet, die bei ihrem Aufenthalt unabhängig sein wollen und ein einzigartiges und abwechslungsreiches Erlebnis suchen.

Wo Luxus auf Zweckmäßigkeit trifft, vereinen die Hotels der Vignette Collection Verantwortung, Gemeinschaft und Regionalität, mit dem Bestreben, in jeder Hinsicht einen positiven Einfluss zu erzielen.

Da Portugal ein wichtiger Wachstumsmarkt für IHG ist, stärkt diese jüngste Unterzeichnung die Luxus- und Lifestyle-Präsenz des Konzerns im Land, neben Hotels wie dem InterContinental Porto, dem InterContinental Lissabon und dem InterContinental Cascais-Estoril.

Das Casa da Companhia ist der jüngste Zuwachs innerhalb der aktuellen Vertragsabschlüsse der Marke in Wien, Österreich, Thailand und Australien. Mit der Eröffnung zwei weiterer Hotels aus der Vignette Collection, dem Dona Filipa Hotel und Penina Hotel & Golf Resort in der portugiesischen Region an der Algarve, wird die Präsenz in Portugal besonders stark sein.

Die Vignette Collection von IHG bietet Eigentümern unabhängiger Hotels von Weltrang die Möglichkeit, ihre unverwechselbare Identität zu bewahren und gleichzeitig von der globalen Reichweite und der Expertise im Bereich Luxus und Lifestyle zu profitieren. Die Hotels der Vignette Collection sind auf ihre Weise einzigartig, mit einer ganz eigenen Perspektive und Geschichte – das neue Hotel bildet da keine Ausnahme.

Das Casa da Companhia ist mit seinen 40 luxuriösen Suiten eines der prestigeträchtigsten Gebäude in der Rua das Flores (Blumenstraße). Die Inneneinrichtung dieses historischen Gebäudes wurde für die Wiedereröffnung des Hotels als Vignette Collection Hotel im Originaldesign des achtzehnten Jahrhunderts restauriert.

Im hochwertigen Boutique-Design vermittelt das Casa da Companhia authentischen Luxus in Portos malerischem Stadtteil Clerigos. Ausgestattet mit einem Spa, einem Fitnessbereich, Innen- und Außenpools und einer Außenterrasse ist das Hotel ideal für Gäste, die das Beste aus ihrem Aufenthalt herausholen und ein ruhiges Ambiente in der Stadt genießen möchten.

Darüber hinaus ist das hoteleigene Restaurant mit einer neu auflebenden Speisekarte, die derzeit kreiert wird, eine echte Sensation, für Gäste und Einheimische gleichermaßen.

Das Hotel verzeichnet zudem die dritte Partnerschaft zwischen IHG Hotels & Resorts und der MERCAN Group, die bereits bei den europäischen Eröffnungen Holiday Inn Express Evora und Holiday Inn Express Porto zusammengearbeitet haben.

Willemijn Geels, VP Development, Europe bei IHG Hotels & Resorts, kommentiert die Unterzeichnung wie folgt:

„Wir sind begeistert, dass wir in diesem Jahr die erste Unterzeichnung der Vignette Collection in Porto ankündigen können, die bis Ende 2022 geplant ist. Die Vignette Collection ist ein Portfolio von luxuriösen, unverwechselbaren, eleganten und faszinierenden Hotels – Eigenschaften, die das Casa da Companhia zweifellos auszeichnet. Das neue Hotel befindet sich in einer der besten Lagen von Porto, im Herzen der Stadt. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste nicht nur an diesem fantastischen Ort willkommen zu heißen, sondern auch die Vignette Collection aus erster Hand zu erleben.

Portugal ist nach wie vor ein äußerst wichtiger Wachstumsmarkt für uns und Porto hat Reisenden natürlich viel zu bieten, da es von Mitteleuropa aus leicht zu erreichen ist und an der Spitze der modernen portugiesischen Kultur steht. Wir sind besonders stolz darauf, ein wunderschönes, denkmalgeschütztes Gebäude zu neuem Leben zu erwecken. Die Gäste werden die neu gestalteten Einrichtungen des Casa da Companhia sicher lieben.“

IHG hat derzeit 17 Hotels in Portugal und acht Hotels, die für zukünftige Eröffnungen vorgesehen sind.

Über IHG®

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: voco Hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

