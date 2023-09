Viessmann Österreich bietet nachhaltige Heizungslösungen

Viessmann, Steinhaus, Oberosterreich, Austria

Die effiziente und umweltfreundliche Raumheizung ist entscheidend für unser Wohlbefinden, doch ein veraltetes Heizsystem kann negative Auswirkungen haben. Die Wärmepumpe, sei es eine Luft-Wärmepumpe oder eine Sole-Wärmepumpe, stellt zweifellos die effizienteste und nachhaltigste Heizlösung dar. Diese innovativen Systeme nutzen Umweltenergie als kostenlose und kontinuierlich verfügbare Wärmequelle. Im Gegensatz dazu sind Gas-, Kohle- und Ölheizungen veraltete Technologien, die allmählich auslaufen. Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen sind die erste Wahl, um Energieeinsparungen und umweltschonende Wärmeerzeugung zu kombinieren. Moderne Wärmepumpen nutzen Energiequellen, die die Umwelt in unbegrenztem Maße zur Verfügung stellt, und benötigen nur einen geringen Anteil an Strom, um diese Energie nutzbar zu machen. Die Verwendung von Viessmann Wärmepumpen, sei es eine Luft-Wärmepumpe oder eine Sole-Wärmepumpe, befreit uns von fossilen Brennstoffen und trägt aktiv zur Reduzierung des CO-Ausstoßes bei, was dem Klimaschutz zugutekommt. Besonders für bestehende Gebäude, insbesondere bei Altbausanierungen, und für Neubauprojekte sind Luft-Wasser-Wärmepumpen aufgrund ihrer einfachen Installation und Kosteneffizienz eine hervorragende Wahl. Aktuell stehen auch zahlreiche Fördermöglichkeiten für Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.viessmann.at.

Viessmann Österreich – viessmann.at

Die Viessmann Group ist Ihr Lösungsanbieter in allen Bereichen

Viessmann ist ein international führender Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1,5 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger.

Kontakt

Viessmann Österreich

Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Wels

(0 72 42) 62 3 81 – 110



https://www.viessmann.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.