Viertausend Mal öffnen und schließen – jeden Tag: GEZE ECdrive T2 für eine der modernsten Aldi-Filialen Deutschlands

Leonberg, 19. Juni 2020. Rund 4.000 Mal am Tag öffnet und schließt der neue GEZE ECdrive T2 eine der modernsten Aldi Filialen Deutschlands im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Der neugebaute Markt ist ein echter Hingucker: Die in Holzbauweise errichtete Halle in schlichtem und hochwertigem Design setzt ein ästhetisches Ausrufezeichen im baulichen Einerlei des Industrieparks. GEZE hat das moderne Architekturkonzept von Aldi Süd mit dem automatischen Schiebetürsystem GEZE ECdrive T2 mitgestaltet.

Modernste Türtechnik für anspruchsvolle Architektur

Schon von Weitem beeindruckt die großzügige Glasfront des Eingangsbereichs der Aldi Süd-Filiale in Mühldorf. Die gläserne Fassade sorgt für natürliches Tageslicht im 1.200 m² großen Verkaufsraum und vermittelt den Kunden einen einladenden Eindruck. Den Verantwortlichen bei Aldi Süd war es besonders wichtig, den Eingangsbereich des neuen Architekturkonzepts mit technisch zuverlässigen und optisch ansprechenden Elementen auszustatten. Die Entscheidung fiel auf die zweiflügelige Version des neuen automatischen Schiebetürsystems ECdrive T2 von GEZE.

GEZE ECdrive T2: funktional und nachhaltig

Im Beratungsgespräch mit dem ausführenden Architekten war schnell klar, dass das leistungsstarke und robuste Schiebetürsystem ideal zu den Anforderungen von Aldi Süd passt. “GEZE erfüllt mit dem neuen ECdrive T2 genau die Erwartungen unserer Kunden. Einmal in Sachen Nachhaltigkeit durch das thermisch getrennte Profil, aber auch in Sachen Design, Flexibilität und Expertise bei der Umsetzung der Tür”, erklärt Josef Viehbeck, Regionalleiter bei GEZE. Das System überzeugt vor allem auf funktionaler Ebene, weil es sehr hohe Begehfrequenzen meistert, aber auch dank vieler kleiner intelligenter Details: Beispielsweise lässt sich die Tür dank vorgebohrter Laufschiene und Langlöcher effizient montieren. Weitere Anwendungsvorteile ergeben sich dank einer durchgehenden Bodenführung zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser sowie durch einen selbstreinigenden Rollenwagen, der den Wartungsaufwand reduziert. GEZE unterstützt die Aldi Süd Filiale aber auch im Hinblick auf die Ökobilanz mit GCprofile Therm. Denn das thermisch getrennte Profilsystem sorgt für eine überdurchschnittliche Energieeffizienz.

Hohe Verarbeitungsqualität und Design

Neben der Funktionsvielfalt spielt die Optik der verbauten Produkte eine wichtige Rolle. Das Design des ECdrive T2 wird auch architektonischen Ansprüchen gerecht und wirkt mit einer Haubenhöhe von 100 mm schlank und elegant. Feingerahmte Türprofile sorgen, trotz hoher Stabilität, optisch für Leichtigkeit. Auch für gestalterischen Freiraum ist gesorgt: Zum Beispiel durch Anpassung der Antriebslänge auf den vorgegebenen Platzbedarf im Markt. In der Mühldorfer Filiale konnte eine Kürzung von 2.100 mm ermöglicht werden. “Vor dem Einbau haben wir einen Workshop zur Fertigung des Fahrflügels erhalten, der uns die Installation der maßgeschneiderten Tür für den ALDI Markt entscheidend erleichterte. Auf diese Weise waren die gesamte Planung und die Verkürzung der Antriebslänge kein Problem mehr für uns”, so Fritz Graßl, Inhaber Metallbau Graßl, verantwortlich für den Einbau.

Beratung und Service als Erfolgsfaktor

Zu Beginn der Zusammenarbeit steht für GEZE die gemeinsame Auswahl des idealen Produkts für den Kunden und die Zusammenstellung der optimalen Konfiguration. GEZE berät Kunden wie Aldi Süd bei der Auswahl der erforderlichen Profilsysteme ausführlich und berücksichtigt den jeweiligen Anwendungsfall sowie die baulichen Voraussetzungen. Im nächsten Schritt unterstützt das Leonberger Unternehmen den Verarbeiter. Mit der Firma Fritz Graßl Metallbau hat GEZE ein maßgeschneidertes Konzept für den Einbau des Schiebetürsystems erarbeitet. Damit konnten die Mitarbeiter des zertifizierten GEZE Kit-Verarbeiter zeitnah in die Detailplanung gehen, den Antrieb eigenständig zusammensetzen und die Antriebslänge anpassen. GEZE Berater stehen Kunden und Verarbeitern während des gesamten Produktlebenszyklus jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und betreuen Projekte auch nach der Inbetriebnahme.

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. Der Gruppenumsatz beträgt über 448,4 Mio. Euro.

