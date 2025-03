Vier Minuten, die zählen

Österreicherin überzeugt beim internationalen Speaker Slam

Wiesbaden/Wels, 14. März 2025 – Die Welser Speakerin Julia Hahn hat beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit einer eindrucksvollen Rede das Publikum begeistert und wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Speaker Slam gilt als einer der anspruchsvollsten Redewettbewerbe der Welt. 230 Teilnehmende aus 28 Ländern traten gegeneinander an, mit jeweils nur vier Minuten Zeit, um die Jury zu überzeugen. Das Event, das bereits in New York, Dubai, Las Vegas, Dresden und Wien stattfand, bietet eine Bühne für Redner mit außergewöhnlicher Botschaft.

Julia Hahn nutzte ihre Redezeit, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen: Was passiert, wenn Potenzial übersehen oder ausgebremst wird? Sie sprach darüber, wie bereits im Kindergarten ihre Stärken nicht erkannt wurden – eine Erfahrung, die viele Menschen teilen. Ihr Ziel: Mehr Bewusstsein für Potenzialentfaltung schaffen – in Unternehmen wie im privaten Leben.

„Diese Bühne war eine Herausforderung – aber genau die Art von Herausforderung, die mich antreibt. Dass meine Botschaft nicht nur Gehör fand, sondern ausgezeichnet wurde, freut mich enorm“, so Hahn nach ihrem Auftritt.

Julia Hahn macht Schluss mit leeren Phrasen und austauschbaren Motivationsparolen. Ihre Keynotes sind ungeschönt, praxisnah, inspirierend – und manchmal unbequem.

Denn wahre Potenzialentfaltung bedeutet:

Talente sichtbar machen – statt sie im Schatten versauern zu lassen.

Menschen entfesseln – statt sie mit Prozessen zu erdrücken.

Führung neu denken – statt mit Mikromanagement jede Idee im Keim zu ersticken.

HR zur treibenden Kraft machen – statt sie zum „Kummerkasten“ zu degradieren.

Stillstand kostet. Potenzialentfaltung zahlt sich aus – immer!

Kontakt

Julia Hahn

Julia Hahn

Liselotte-Schmidinger-Straße 10a

4600 Wels

06644649290



http://www.julia-hahn.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.