ViennaUP 2025 macht Wien zum Hotspot für Innovation

Neun Tage, 70 Events, unzählige Möglichkeiten: Die internationale Startup-Szene trifft sich in der österreichischen Hauptstadt

Wien, 10. April 2025. Vom 8. bis 16. Mai 2025 wird Wien erneut zum Zentrum der internationalen Startup-Welt. Das Innovationsfestival ViennaUP verwandelt die Stadt neun Tage lang in eine Plattform für Gründer:innen, Investor:innen, Tech-Expert:innen und Unternehmen aus aller Welt. Mit über 70 Veranstaltungen und 15.000 erwarteten Teilnehmenden bringt ViennaUP die richtigen Menschen zusammen – dort, wo Innovation entsteht.

ViennaUP zählt laut StartupBlink zu den Top 3 Startup-Festivals in Europa und begeistert mit einem einzigartigen, kooperativen Ansatz, der das lokale und internationale Ökosystem verbindet. Statt einer zentralen Konferenzhalle finden Events, jeweils von wichtigen Startup- und Innovationsinstitutionen veranstaltet, in über 30 Locations in ganz Wien statt – in Co-Working-Spaces, Innovationshubs, etablierten Unternehmen und sogar in Wiener Kaffeehäusern. So erleben die Teilnehmenden die österreichische Hauptstadt hautnah – auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive. „ViennaUP wird aus der Community für die Community gestaltet. Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Menschen an einen Ort zu bringen, sondern die richtigen Köpfe zusammenzubringen – dort, wo sie kreativ werden können“, erklärt Gabriele Tatzberger, Director of Startup Services der Wirtschaftsagentur Wien, die das Festival initiiert und koordiniert.

Mit dem Festival wird ein breites Spektrum an Zukunftsthemen abgedeckt, das weit über das Übliche hinausgeht. Die Creative Days erkunden die Schnittstellen von Kunst, Technologie und Wirtschaft, während die INSIDEOUT Summits und Impact Days gesellschaftliche Herausforderungen in den Fokus rücken – von nachhaltigen Geschäftsmodellen bis hin zu Social Entrepreneurship. Spezielle Venture-Tracks bieten Startups die Chance, ihre Ideen internationalen Investor:innen zu präsentieren. Ergänzt wird das Programm durch Transform-Sessions, die sich mit disruptiven Technologien und deren wirtschaftlichem Potenzial befassen.

Ein besonderer Treffpunkt während des Festivals ist die ViennaUP Homebase am Karlsplatz, einem der außergewöhnlichsten Orte Wiens. Diese Festivalzentrale ist ein Treffpunkt für Austausch, spontane Gespräche und neue Ideen. Die Coffee House Sessions bringen die Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre mit Investor:innen und Branchenexpert:innen zusammen – in echtem Wiener Kaffeehaus-Ambiente.

Für Gründer:innen aus Deutschland und darüber hinaus bietet Wien als Innovationsstandort besondere Vorteile: eine hohe Lebensqualität, eine starke Forschungslandschaft und ein dynamisches Startup-Ökosystem.

Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt die Resonanz: 97 % der Teilnehmenden von ViennaUP 2024 empfahlen das Festival weiter. ViennaUP 2025 knüpft daran an – mit neuen Partner:innen, innovativen Formaten und einer noch stärkeren internationalen Vernetzung.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.viennaup.com

Die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt Betriebe und Start-ups am Standort Wien und Unternehmer, die sich in Wien ansiedeln oder investieren wollen, in unternehmerischen Fragen. Die Schwerpunkte der Agentur liegen in den Bereichen Information und Beratung, Immobilien- und Standortentwicklung sowie monetärer Wirtschaftsförderung und Finanzierung. Das Leistungsangebot erstreckt sich von der professionellen Beratung über die Vergabe finanzieller Förderung, die Bereitstellung und Erschließung von geeigneten Grundstücken bis zum weltweiten Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Wien.

Bildquelle: Wirtschaftsagentur Wien