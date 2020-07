Vielseitige Klappenbeutel von Pohl Verpackungen

Eine Produktfamilie – unzählige Einsatzmöglichkeiten: Die Klappenbeutel von Pohl Verpackungen bieten für jede Verpackungsanwendung die optimale Lösung.

Klappenbeutel sind eine praktische Verpackungslösung, die wir in unserem Alltag nicht mehr missen möchten. Viele Unternehmen nutzen Klappenbeutel zum Verpacken, Lagern, Versenden oder auch Präsentieren ihrer Waren. Dabei setzen viele auf die hochwertigen Klappenbeutel der Siegfried Pohl Verpackungen GmbH aus Troisdorf bei Köln. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt Geschäftsführer Wolfgang Pohl und sein Team bereits in der zweiten Generation Folienverpackungen, Kunststoffbeutel und -säcke für die unterschiedlichsten Bereiche im Handel und Industrie. Die verschiedenen Varianten an Klappenbeutel sind dabei nur einige von über 100 Folienverpackungen.

Der Klassiker: Klappenbeutel mit Adhäsionsverschluss

Kaum eine Branche, die ohne sie auskommt: Adhäsionsverschlussbeutel verfügen über einen Klebestreifen auf der Klappe. Dieser ist entweder permanent haftend, so dass der Klappenbeutel beim Öffnen beschädigt wird, oder er ist wiederverschließbar, so dass der Beutel mehrfach verwendet werden kann. Bei beiden Varianten schützt der verschlossene Beutel seinen Inhalt sicher vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Siegfried Pohl Verpackungen bietet Adhäsionsverschlussbeutel in unterschiedlichen Abmessungen und Materialien. Typischerweise sind Klappenbeutel transparent und bieten so einen ungetrübten Blick auf ihren Inhalt. Ein großer Vorteil bei der Produktpräsentation am Point of Sale. Durchgefärbte und blickdichte Klappenbeutel hingegen erreichen genau das Gegenteil, indem sie ihren Inhalt sicher vor fremden Blicken schützen.

Klappenbeutel als aufmerksamkeitsstarke Werbeträger

Stanzen, Lochen, Bedrucken – Pohl Verpackungen bietet ihren Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Veredelung ihrer Klappenbeutel. So kann jeder Beutel optimal für den geplanten Einsatzzweck konfektioniert werden. Hierzu zählt natürlich auch das brillante Bedrucken mit modernsten 8 Farben-Flexodruck-Anlagen: Vom schlichten, einfarbigen Informationstext bis zur fotorealistischen Grafik bieten die Druckmaschinen hier alle Möglichkeiten.

Pohl packt’s – Hochwertige Folienverpackungen vom Experten

Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Siegfried Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.

Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.

Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Siegfried Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.pohlverpackungen.de

