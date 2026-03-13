Vielseitige Aluschalen für stabile Präsentationen

Bei der Beförderung heißer Mahlzeiten erwarten Sie am Zielort den gleichen Genuss wie im Restaurant. Mit den Wärme speichernden Eigenschaften von Aluschalen gelingt dieses Vorhaben am besten. Die leichten Schalen sind formbar und es gibt sie in verschiedenen Größen, passend zum Menü. Sie sind robust und können nach dem Verzehr abgewaschen und wiederverwendet werden.

Weshalb werden Aluschalen beim Food to Go immer öfter verwendet?

Hier die fünf Fakten, die Aluschalen in der Gastronomie so beliebt machen

Im Bereich der Lebensmittelverpackung beim Essen zum Mitnehmen spielen Aluschalen eine bedeutende Rolle. Wir haben für Sie fünf Argumente zusammengestellt, die diese Besonderheit verdeutlichen:

-Schalen aus Aluminium sind leicht, formbar und platzsparend

-Es gibt die Schalen in unterschiedlichen Formen und Größen

-Ausgezeichnete Werte bei Temperaturbeständigkeit und Wärmespeicherung

-Aluschalen sind robust und mehrfach wiederverwendbar

-Durch Versiegelung sind Lebensmittel langfristig hygienisch verpackt

Schalen aus Aluminium sind leicht, formbar und platzsparend:

Aluminium ist als Verpackungsmaterial vom Gewicht her leicht und kann bei Bedarf mühelos verformt werden. Im Restaurant, Cateringbetrieb, Foodtruck oder am Imbissstand können die Schalen platzsparend gestapelt werden. Zusammen mit dem passenden Einlegedeckel sind Aluschalen die perfekte Verpackung für alle warmen Speisen.

Es gibt die Schalen in unterschiedlichen Formen und Größen:

Eckige Aluschalen in unterschiedlichen Größen eignen sich besonders gut für die Beförderung kompletter Mahlzeiten. In geteilten Aluschalen ist es möglich, einzelne Menübestandteile voneinander getrennt zu verpacken und zu transportieren. In runden Aluschalen finden Suppen, knackige Salate, Aufläufe, Soßen und Kuchen bequem ihren Platz.

Ausgezeichnete Werte bei Temperaturbeständigkeit und Wärmespeicherung:

In unseren hochwertigen Aluschalen sind Ihre Menüs bestens vor übermäßigem Wärmeverlust geschützt. Heiß in die Schale eingefüllte Speisen kommen gut verschlossen in ausgezeichneter Qualität beim Kunden an. Dank der hohen Werte bei der Temperaturbeständigkeit können einzelne Gerichte auch auf Vorrat zubereitet werden.

Aluschalen sind robust und mehrfach wiederverwendbar:

In der Aluschale können Sie Ihr Essen zum Mitnehmen bequem nach Hause befördern. Nach dem Verzehr haben Sie die Option, die Schale zu reinigen und anschließend wiederzuverwenden. Die praktischen Aluminiumschalen eignen sich bestens, um vorbereitete Mahlzeiten mit zur Arbeit zu nehmen.

Durch Versiegelung sind Lebensmittel langfristig hygienisch verpackt:

Nutzen Sie unsere Aluminium-Verschlussmaschine, um heiße Speisen für den Transport perfekt zu versiegeln. So haben Sie die Gewähr, dass Ihre Kunden sich über warme und schmackhafte Speisen freuen. Durch Versiegeln ist es möglich, Lebensmittel in Aluschalen hygienisch rein für längere Zeiträume zu lagern.

Die Aluschale als wichtiger Helfer beim Food to Go

Wenn es darum geht, heiße Mahlzeiten ohne Wärmeverlust zu befördern, dann ist die Aluschale unverzichtbar. Sie kann im Restaurant mit Lieferbetrieb bequem gestapelt werden und ist sofort einsatzbereit. Es gibt eckige Schalen für komplette Menüs oder runde Optionen für Pasta, Nudeln oder Salate. Mit Einlegedeckeln versiegelt können Lebensmittel dauerhaft hygienisch rein gelagert werden. Damit sind Aluschalen von Super8Pack die perfekte Lösung in der Gastronomie.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

