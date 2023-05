VielfaltMenü Ernährungsprojekt mit Gold ausgezeichnet

Mit dem Ernährungsprojekt cook@school gewinnt VielfaltMenü den begehrten Branchenpreis der Gemeinschaftsgastronomie

Berlin, 25.05.2023 – Beim Internationalen Management Forum (IMF) in Hanau kamen in dieser Woche unterschiedliche Vertreter der Gemeinschaftsgastronomie zusammen. Auf dem Caterer-Branchentreffen wurden die Roadmap 2025 besprochen sowie Herausforderungen und Chancen der Zukunft diskutiert. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist traditionell die Verleihung des Marketing Awards von gvpraxis und Chefs Culinar, mit dem Unternehmen und Dienstleistungen ausgezeichnet werden, die besonders beispielgebend für die Innovationsstärke und Gastorientierung in der Gemeinschaftsgastronomie sind.

Mit dem Marketing Award 2023 in Gold wurde cook@school, ein Projekt von VielfaltMenü zur Ernährungsbildung von Kindern und Jugendlichen, prämiert. Die Jury würdigte mit ihrer Entscheidung damit ausdrücklich die essenzielle Rolle der frühzeitigen Bildung und des Wissenstransfers zum Thema Ernährung für die Zukunft und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Hierzu leistet die Gemeinschaftsgastronomie in Kindergärten und Schulen einen unverzichtbaren Beitrag. In der Laudatio wurde besonders auch das sozialstiftende Element betont: Bei dem Kochevent cook@school kochen Kinder nicht nur zusammen, auch das gemeinsame Essen am selbst gedeckten Tisch und ein Kochbuch für das Weiterwirken zu Hause ist Teil des Gesamtkonzeptes, das von VielfaltMenü zusammen mit der Ernährungsorganisation ProVeg zudem an aktuelle Ernährungs- und Umweltanforderungen ausgerichtet wurde.

VielfaltMenü ist stolz darauf, jeden Tag aufs Neue zu einer ausgewogenen Ernährung beizutragen und beschreibt dies konsequent als „So viel mehr als gutes Essen“. Mit unterschiedlichen Ernährungsprojekten, spielerischen Aktionen, Hochbeeten und Besuchen bei Erzeugern zeigt der Caterer Kindern unter anderem auch, wo das Essen herkommt und welche Auswirkungen Ernährung auf die Umwelt und die eigene Gesundheit hat [PM250523VMXT].

Über VielfaltMenü:

Bei VielfaltMenü ist der Name Programm: Als einer der führenden regionalen Verpflegungsanbieter für Schulen und Kindergärten garantiert VielfaltMenü eine abwechslungsreiche, gesunde und hochwertige Essensversorgung von Kita- und Schulkindern. Mit DGE-zertifizierten Menülinien und Bio-Zutaten von regionalen Erzeugern leistet VielfaltMenü einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv für die Ernährungsbildung von Kindern und Jugendlichen. Seine anerkannte Verpflegungskompetenz unterstreicht VielfaltMenü darüber hinaus mit attraktiven, vielfältigen Konzepten für die moderne Betriebsgastronomie und steht für einen wertschätzenden und ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. Weitere Informationen unter: https://vielfaltmenue.com

