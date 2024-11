Viebrockhaus: Neues Highlight am Selenter See

Musterhaus V2 mit Einliegerwohnung als Beratungsbüro eröffnet

Selent/Harsefeld, 20. November 2024

Viebrockhaus, der führende Anbieter klimafreundlicher und zukunftssicherer Massivhäuser, setzt im 70. Jahr seines Bestehens mit seinem neuen Musterhaus in Selent ein starkes Zeichen. In der Öko-Siedlung am Naturpark Holsteinische Schweiz wurde jetzt mit dem Viebrockhaus V2 inklusive Einliegerwohnung ein neues Vorzeigeobjekt vom Vorstand des Familienunternehmens eröffnet. Das Musterhaus mit Beratungsbüro zeigt beispielhaft, was nachhaltiges und energieeffizientes Bauen heute leisten kann. Weitere Grundstücke stehen in diesem Gebiet für die Errichtung klimafreundlicher Häuser bereit.

Das Baugebiet Selent, weniger als 30 Fahrminuten von Kiel und Plön entfernt, bietet Grundstücke von rund 400 bis 770 m2. Hier können Bauherren vorgeplante und frei geplante Viebrockhäuser bauen: klassische Einfamilienhäuser, exklusive Stadtvillen, komfortable Bungalows, große Doppel- und Zweifamilienhäuser. Das Musterhaus V2 mit Einliegerwohnung ist ein Beispiel, wie familienfreundliches und nachhaltiges Wohnen zu fairen Preisen aussehen kann.

Modern, stilvoll und großzügig

So bietet das Massivhaus V2 inklusive Einliegerwohnung auf rund 150 m² Wohnfläche einen großzügigen Lebensraum für eine Familie. Der Entwurf überzeugt von außen durch die moderne und stilvolle Optik seiner Architektur. Die offene Gestaltung der Wohn-, Koch- und Essbereiche im Erdgeschoss und viele bodentiefe Fenster schaffen eine einladende und freundliche Atmosphäre im Innern. Im Dachgeschoss ermöglichen zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein modernes Badezimmer vielseitige Wohnlösungen. Bei Bedarf kann die geräumige Ankleide auch in ein drittes Kinderzimmer umgewandelt werden. Nicht zuletzt erweitert eine integrierte Einliegerwohnung im Erdgeschoss die Nutzungsmöglichkeiten: Sie kann als Wohnraum für heranwachsende Kinder, für eine Betreuungskraft im Alter oder auch zur Vermietung als zusätzliche Einnahmequelle dienen.

Sonnenstrom dank“ Power Roof“

Darüber hinaus ist dieses Massivhaus besonders umweltfreundlich und zukunftsorientiert. So wird im Viebrockhaus V2 mit Einliegerwohnung der Strom mit 30 Photovoltaikmodulen der neuesten Generation als In-Dach-Lösung „Power Roof“ produziert. Das Power Roof in Kombination mit einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Hausbatterie und einem intelligenten Energiemanagementsystem garantiert einen hohen Anteil an selbst produziertem und genutztem Sonnenstrom – und reduziert damit die Betriebskosten des Hauses erheblich.

Gründach: ästhetisch und multifunktional

Die zweite Hälfte des Satteldaches des Massivhauses V2 ist vollständig begrünt. Dies sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch weitere Vorteile. U.a. nimmt das Gründach Regenwasser auf, sorgt für sauberere Luft, senkt im Sommer die Umgebungstemperatur des Gebäudes und verbessert damit auch das Raumklima im Inneren. Darüber hinaus bieten die verschiedenen Pflanzenarten des Gründachs einen Lebensraum für Vögel, Schmetterlinge, Bienen und Insekten. Nicht zuletzt reduziert das Gründach den Anteil versiegelter Fläche.

Effizienzhaus-Stufe 40 – doppelte Förderung

Selbstverständlich wurde das Massivhaus V2 mit Einliegerwohnung wie alle Viebrockhäuser CO2-neutral errichtet, in der Effizienzhaus-Stufe 40 realisiert, mit erprobten Wärmepumpensystemen ausgestattet und wird ausschließlich mit regenerativen Energien beheizt.

Nicht zuletzt erfüllt das Viebrockhaus V2 mit seiner Einliegerwohnung als zweiter Wohneinheit alle Voraussetzungen für eine doppelte Förderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Für nachhaltige Gebäude mit dem QNG-Siegel erhalten Bauherren zinsgünstige KfW-Kredite von bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit, in diesem Fall also bis zu 300.000 Euro (Zinsbindung: bis zu 10 Jahre, Laufzeit: bis zu 35 Jahre).

Umfangreiches Beratungsangebot in Selent

Das Viebrockhaus Musterhaus und Beratungsbüro Selent steht ab sofort für Interessenten nach Terminvereinbarung offen. Hier können sie sich einen unmittelbaren Eindruck von der Viebrockhaus-Qualität verschaffen und sich zu allen Themen rund ums Bauen professionell beraten lassen.

Hintergrund:

Das vor 70 Jahren gegründete und heute in dritter Generation geführte Familienunternehmen Viebrockhaus baut Massivhäuser für jedes Wohnbedürfnis. Klassische Einfamilienhäuser, ex-klusive Stadtvillen, komfortable Bungalows, große Doppel- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser gehören zum Portfolio. Die Systemhäuser von Viebrockhaus können mit zahlreichen, modularen Individualisierungsmöglichkeiten – zum Beispiel Erker, Traufgiebel, Anbau- und Flexmodulen, unterschiedliche Fassaden sowie flexibler Grundrissgestaltung – an das Leben und den Stil ihrer Bewohner angepasst werden. Festpreisgarantie, PreisFairSprechen und garantiert kurze Bauzeiten, umfassende Sicherheiten, 10 Jahre Garantie und langfristiger Werterhalt, niedrige Energiekosten und fossilfreie Heiztechnik sowie ein Rund-um-Sorglos-Paket von der Finanzierung über die Küchenplanung bis zur Schlüsselübergabe sind bei Viebrockhaus inklusive

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2014 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 35.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht.

Firmenkontakt

Viebrockhaus

Holger Scherf

Hartemer Weg 13

29683 Bad Fallingbostel

05162 9758-0



http://www.viebrockhaus.de

Pressekontakt

Dirk Paulus Kommunikation

Dirk Paulus

Moselstraße 8

66129 Saarbrücken

01788842861



http://www.dirkpaulus.de

Bildquelle: Viebrockhaus AG