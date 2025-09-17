VIDI Immobilien: Kennenlerntag in Frankfurt-Harheim

Immobilien hautnah erleben: Beratung, Spaß & Gewinne am 27. September 2025

Frankfurt-Nieder-Erlenbach, 27.09.2025 – Am Samstag, den 27. September 2025, lädt VIDI Immobilien in der Maßbornstraße 60 in Frankfurt-Harheim (direkt am Nettomarkt) herzlich ein.

Unter dem Motto „Ihr Vertrauensmakler für das Rhein-Main-Gebiet“ lädt Gründerin Judit Günther gemeinsam mit ihrem Team von 10:30 bis 16:00 Uhr zu einem besonderen Kennenlerntag ein.

Immobilienmakler Frankfurt – Vertrauen durch Nähe

Sie möchten Ihre Wohnung oder Ihr Haus verkaufen, den Wert Ihrer Immobilie im Rhein-Main-Gebiet ermitteln oder einen bonitätsgeprüften Käufer finden? – Immobiliengeschäfte gelingen am besten mit einem vertrauensvollen Partner.

Genau deshalb setzt VIDI Immobilien auf persönliche Gespräche und Transparenz. „Mir ist es besonders wichtig, mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. Immobilienvermittlung basiert auf Vertrauen – und das entsteht am besten im direkten Kontakt“, erklärt Judit Günther, Geschäftsführerin von VIDI Immobilien.

Gerne ermöglichen wir den Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die Arbeit einer Immobilienmaklerin. Vor Ort demonstrieren wir, wie sie auf unsere bedienerfreundliche Webseite, mit der sie unter www.vidi-immobilien.de in wenigen Minuten eine erste Bewertung Ihrer Immobilie vornehmen können. Diese Service stellt Judit Günther Kostenlos zur Verfügung.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer ist das die ideale Gelegenheit, den Wert ihrer Immobilie professionell und unverbindlich einschätzen zu lassen.

Ein abwechslungsreicher Tag für die ganze Familie

Neben interessanten Fachgesprächen rund um Immobilien bietet VIDI Immobilien ein buntes Rahmenprogramm mit:

-Spiel & Spaß für Kinder

-Glücksrad mit tollen Sofortgewinnen

-Verlosung attraktiver Preise

-Persönliches Kennenlernen mit Judit Günther & Team

So verbindet VIDI Immobilien Fachkompetenz mit einem Familienevent, das Immobilienwissen und Freizeitspaß in einzigartiger Weise zusammenbringt.

Einladung nach Frankfurt-Harheim

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am 27. September 2025 vorbeizuschauen, das Team von VIDI Immobilien kennenzulernen und in entspannter Atmosphäre mehr über die Arbeit der Maklerin im Rhein-Main-Gebiet zu erfahren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Besuchen Sie uns in der Maßbornstraße 60 in Frankfurt-Harheim (direkt am Nettomarkt) und erleben Sie, wie Immobilienvermittlung im Rhein-Main-Gebiet persönlich, nahbar und transparent wird. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite

Kontakt:

Vidi Immobilien – Judit Günter

Kurmarkstr. 30

D-60437 Frankfurt am Main

Tel.: 0171 8524008

E-Mail: info@vidi-immobilien.de

Web: www.vidi-immobilien.de

Ihre Immobilienmaklerin in Frankfurt & Rhein-Main – mit Herz, Leidenschaft und Kompetenz. Schnelle Vermarktung, professionelle Beratung und vorgemerkte Käufer für Wohnungen & Häuser.

