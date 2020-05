Videoschiri.de – Neue Fußball-Streaming-Plattform

Die Machete im Dschungel des Fußball-Streamings

Pünktlich zum Wiederbeginn der Fußball Bundesliga nach der Corona-bedingten Pause launcht schoeppIT die neue Meta-Sport-Streaming-Plattform videoschiri.de.

Sky Ticket, DAZN, Eurosport, Magenta Sport. Diese und viele weitere Sport-Streaming-Anbieter streamen Live-Sport. Fans können leicht den Überblick verlieren, wann welches Spiel bei welchem Anbieter Live gezeigt wird, wo nur in Konferenzschaltung und welche Spiele auch im Free TV verfügbar sind.

Damit Fußball-Fans hier den Durchblick behalten und einen schnellen Überblick über die Streaming-Angebote der wichtigsten Fußball-Ligen und Pokalwettbewerbe in Deutschland und Europa bekommen, gibt es auf videoschiri.de den 360° Streaming-Sendeplan.

Sämtliche offizielle Streaming-Anbieter für die großen Ligen und Pokalwettbewerbe in Europa sind auf der Meta-Streaming-Plattform ab sofort zu finden.

Fans können zudem das komplette Streaming-Programm ihres Lieblingsvereins für die gesamte Saison anzeigen lassen und sich so gezielt für bestimmte Anbieter entscheiden, die am meisten Spiele des entsprechenden Clubs im Programm hat.

Zudem können umfangreiche Statistiken wie Aufstellungen und das Spielgeschehen für beendete Spiele angesehen werden sowie ist ein Live-Ticker mit Statistiken der aktuellen Live-Spiele verfügbar.

Videoschiri.de besticht mit redaktionell aufbereiteten Inhalten zu vielen Spielen, aktuellen Ereignissen in der Fußball- und Streaming-Welt und kann uneingeschränkt und kostenfrei unter https://videoschiri.de genutzt werden.

schoeppIT betreibt seit 2009 verschiedene reichweitenstarke Plattformen und Websites. Der Großteil der Projekte dreht sich um Meta-Such-Plattformen für den schnell wachsenden Serien- und Sport-Streaming-Markt im Internet.

