Videokonferenzen: Alltag auch nach der Pandemie

Online-Meetings und Videokonferenzen verändern nachhaltig das Kommunikationsverhalten

Die Corona-Krise hat es zum Alltag gemacht. Seitdem stehen Video-Calls in vielen Unternehmen regelmäßig auf der Tagesordnung. Das hat die Arbeitsroutinen geändert und wird das Kommunikationsverhalten auch zukünftig prägen. Auch nach Bewältigung der Corona-Pandemie werden Videokonferenzen ein Bestandteil unseres beruflichen und privaten Lebens sein.

Während Videoanrufe und Online-Meetings vom Arbeitsplatz inzwischen für viele eine leichte Übung sind, gibt es nach wie vor Bedarf, Videokonferenzen in der Gruppe durchzuführen. Gründe dafür können Meetings mit weit entfernten Geschäftspartnern, Niederlassungen, potenziellen Kunden oder in politischen Gremien sein.

Videomeetings und Videokonferenzen

iccento web solutions, ein Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher, hat in der Corona-Zeit zahlreiche Erfahrungen mit kleinen und großen Videokonferenzen gesammelt. Durchgeführt wurden Online-Meetings von kleinen Teams, die in der Gruppe diskutieren müssen, bis hin zu großen Videokonferenzen für Verbandsversammlungen oder Kreistagssitzungen, die auch hybrid stattfanden.

Bei den Hybrid-Veranstaltungen war ein Teil der Teilnehmenden in der Videokonferenz zugeschaltet, während ein kleineres Gremium vor Ort Präsenz zeigte. Dabei gilt es Hürden zu meistern, die zuerst nicht offensichtlich sind. Dies können Rückkopplungsprobleme, eine ausreichende Anzahl an Lautsprechern und Mikrofonen, die Saalbeleuchtung sowie die Darstellung auf Leinwand oder auf Monitoren sein.

Flexibler Aufbau mobiler Videokonferenzen

Deshalb variieren je nach Zweck und Teilnehmerzahlen die Anforderungen und Herausforderungen zur Umsetzung solcher virtuellen Veranstaltungen stark. Der Lerneffekt für iccento web solutions war, dass in jedem Rahmen Videokonferenzen technisch machbar sind.

Niederlassungen an der Schweizer Grenze und in der Region Stuttgart

Deshalb kann die Agentur mit Niederlassungen in Singen am Hohentwiel und in Esslingen am Neckar ihren Kunden den flexiblen und mobilen Aufbau sowie die Durchführung von Videokonferenzen anbieten. Eine Aufzeichnung der jeweiligen Veranstaltung ist ebenso möglich. Die Möglichkeiten der Videokonferenzen reichen von klein bis groß, vom Besprechungsraum bis hin zum Versammlungssaal, also von sehr günstig bis aufwändig.

Es muss nicht kompliziert sein

“Die Technik muss zum Zweck der Veranstaltung passen”, so Agenturinhaber Holger Hagenlocher von iccento web solutions. “Manche Dienstleister sind schlicht technik-verliebt und neigen dazu, selbst überschaubare Veranstaltungen mit einem Wust an Technik zu erschlagen”, so Hagenlocher. “Dabei macht es ein Mehr an Technik oft nur kompliziert. Wir von iccento web solutions bevorzugen bei allen unseren Angeboten immer adäquate Lösungen nach dem Motto: Einfach statt kompliziert und weniger ist mehr.” Für den Kommunikationsexperten sei es ein Ansporn mit einem minimalen Technikeinsatz optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die notwendige Technik, von verschiedenen Arten von Webcams und Speakerphones bis hin zur aufwändigen Beschallungstechnik, zu Kameras und diversen Mischpulten werden anlassbezogen von iccento web solutions gestellt – wo notwendig, in Zusammenarbeit mit Veranstaltungstechnikern.

Komplettservice

iccento web solutions bringt also die Technik, kümmert sich um den Aufbau, die Verkabelung, Umsetzung und Durchführung. “Wir bieten Lösungen je nach den spezifischen Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten: Von kleinem Aufbau im Besprechungszimmer, im Konferenzraum bis zum Saal”, so Holger Hagenlocher.

Und so liefert die Agentur für die Videokonferenz, den virtuellen Kongress oder das Online-Meeting die Technik, kümmert sich um den mobilen Aufbau sowie die Durchführung von Videokonferenzen.

“Wir bieten Lösungen je nach den spezifischen Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten: Von kleinem Aufbau im Besprechungszimmer, im Konferenzraum bis zum Saal”, so Holger Hagenlocher.

So liefert die Agentur für die Videokonferenz, den virtuellen Kongress oder das Online-Meeting die Technik, kümmert sich um den mobilen Aufbau sowie die Durchführung von Videokonferenzen.

iccento web solutions ( https://iccento.de) ist der Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher, der sich auf die Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen für die digitalen Kommunikation spezialisiert hat.

Neben der Erstellung von Websites, Microsites und Landing Pages betreut die Internetagentur iccento web solutions ( https://iccento.de) die Social Media-Aktivitäten, die Produktion von Produktvideos sowie von E-Mail-Newslettern und deren Administration. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie der Einsatz von IT-Sicherheitslösungen stellen weitere Schwerpunkte von iccento web solutions ( https://iccento.de) dar.

Das Einrichten von Videokonferenzen sowie die Durchführung von Online-Meetings ergänzt das Portfolio der Agentur. Mit Büros in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart sowie in Singen am Hohentwiel im Landkreis Konstanz, nahe der Grenze zur Schweiz, unterstützt iccento web solutions ( https://iccento.de) Unternehmen, Institutionen und Organisation.

Firmenkontakt

iccento web solutions

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

+ 49-7731-7990345

+ 49-7731-7990346

info@iccento.com

https://iccento.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR – Agentur Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen

+49-711-82839939

hagenlocher@hagenlocher-pr.de

http://www.hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.