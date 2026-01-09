videoalarm.de expandiert: Neuer Standort in Ostdeutschland

Bundesweite Kompetenz für smarte Sicherheits- und Brandschutzlösungen – Fokus auf Industrie, Gewerbe, Kommunen und kritische Infrastrukturen. Sicherheitslage in Deutschland stärken.

Koblenz/ Helbra, 09. Januar 2026 – Die r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de, einer der innovativsten Anbieter moderner Sicherheitslösungen für Industrie, Gewerbe und kritische Infrastrukturen, erweitert ihre Präsenz mit einem neuen Firmenstandort in Helbra, wenige Kilometer westlich von Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt). Damit reagiert das in Koblenz (Rheinland-Pfalz) ansässige Unternehmen auf die zunehmenden sicherheitstechnischen Herausforderungen und die stetig steigende Nachfrage nach vernetzten, intelligenten Sicherheits- und Brandschutzsystemen deutschlandweit.

Smarte Sicherheit für Gewerbe, Industrie und Kommunen

Das Leistungsspektrum des Sicherheitsdienstleisters reicht von smarten Alarmsystemen, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle über individuelle Einbruchschutzlösungen bis hin zu Brandschutz und Brandwarnsystemen gemäß VDE V 0826-2. Neben klassischer Unternehmenssicherheit hat sich videoalarm.de auf das Baugewerbe sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen spezialisiert. Zum Angebot gehören die Planung und Umsetzung intelligenter Überwachungssysteme, temporärer Sicherungslösungen und KI-gestützter Technologien, die flexibel skalierbar und sofort einsatzbereit sind.

Qualität und Innovationskraft mehrfach ausgezeichnet

Qualität und Innovationskraft des Unternehmens wurden mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem PLUS X Award 2024 und 2025. Diese Expertise wird durch die Mitgliedschaft im Bundesverband für den Schutz Kritische Infrastrukturen e.V. (BSKI) bekräftigt. Geschäftsführer Bastian Rauen gilt als anerkannter Sicherheitsexperte und ist geschätzter Interviewpartner in einschlägigen Fach- und Branchenmedien. Mediale Aufmerksamkeit erlangte das von ihm initiierte Leuchtturmprojekt #SicheresGerätehaus: Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, rüstete sein Unternehmen das Gerätehaus einer Freiwillige Feuerwehr an der Mosel kostenlos mit smarter Alarm- und Brandmeldetechnik aus.

Einen Namen macht sich Bastian Rauen als Herausgeber der kürzlich erstmals erschienen Fachpublikation KRITISinside – Fachmagazin für den kritischen Infrastrukturschutz.

Zusätzlicher Standort stärkt Sicherheitslage

Mit dem neuen Betriebsstandort in Sachsen-Anhalt reagiert das Unternehmen gezielt auf die zunehmende Bedrohungslage und die steigenden sicherheitstechnischen Herausforderungen für Kommunen, Industrie- und Gewerbe. „Wir erleben aktuell eine deutliche Verschärfung der Sicherheitslage – in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Bereich. Unsere Mission ist es, Technik und Expertise so zu verbinden, dass daraus echte Sicherheit entsteht“, so Rauen. Unternehmen stünden heutzutage vor realen Sicherheitsrisiken. Der zusätzliche Firmensitz verbessere die Servicenähe, Präventionsmaßnahmen ließen sich schneller und effizienter umsetzen.

„Beide Niederlassungen sind strategisch platzierte Standorte, die eine schnelle Reaktionszeit und kurze Wege zu Kunden deutschlandweit ermöglichen“, erklärt der Sicherheitsexperte.

Geleitet wird der neue Standort von Tony Libeau, der über 25 Jahre Erfahrung in der Sicherheitstechnikbranche mitbringt und regional verankert ist. „Ich kenne die Herausforderungen von Betrieben und Kommunen sehr genau. Dort, wo Sicherheitslücken bestehen, sorgen wir dafür, dass Lösungen schnell greifen, zuverlässig schützen und den Alltag unserer Kunden sicherer machen. Dieses Verständnis bringen wir ebenso bei privaten Haushalten ein – mit individuell abgestimmten Sicherheitskonzepten, die Menschen, Eigentum und persönliche Lebensräume wirksam schützen“, betont Tony Libeau.

Kontakt Niederlassung Ost

Tony Libeau, Standortleiter

r2 Überwachungstechnik GmbH /videoalarm.de

Gasanstalt 1 A

06311 Helbra

Tel.: 034772-26 45 80

Fax: 034772-26 45 81

Mail: t.libeau@videoalarm.de

Die r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Full-Service-Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel sowie Kommunen individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen.

Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet der Dienstleister eng mit zertifizierten Partnern der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen und bietet Unternehmern mit videoalarm.de, dein-bauwaechter.de und solarwaechter.de die effektivsten Alarmsysteme auf dem deutschen Markt – bekannt aus einschlägigen Fachpublikationen wie bauMAGAZIN und bauSICHERHEIT.

Seit 2024 ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI) e.V. Im Januar 2026 publizierte Geschäftsführer Bastian Rauen die Erstausgabe des neuen Fachmagazins „KRITISinside -Fachmagazin für den kritischen Infrastrukturschutz“.

Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat das Sicherheitsunternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem PLUS X AWARD (2024 und 2025) „TOP 100 Sicherheitstechnikfirmen Deutschlands“ prämiert.

Kontakt

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de

Bastian Rauen

Mainzer Str. 44

56068 Rheinland-Pfalz – Koblenz

02618999990



https://www.videoalarm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.