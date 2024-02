Vidal MMI Germany besteht das erste Überwachungsaudit für sein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485 und der Verordnung (EU) 2017/45

Langen, 05.02.2024: Das Qualitätsmanagementsystem (QMS) von Vidal MMI Germany GmbH besteht das erste Überwachungsaudit. Erst Ende 2022 erhielt das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 13485 durch den TÜV SÜD für sein QMS. 2023 folgte dann das Zertifikat gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) für das Qualitätsmanagementsystem und die Zulassung des Medizinproduktes „MMI-AMTS-Service“ der Klasse IIa.

„Das Bestehen des ersten Überwachungsaudits zeigt, dass unser Qualitätsmanagement funktioniert und die Sicherheit unseres Medizinprodukts „MMI-AMTS-Service“ gewährleistet. Als unabhängiger Dienstleister für Arzneimittelinformationen möchten wir unsere Kunden in Zukunft mit weiteren Produkten unterstützen, die den hohen Medizinproduktstandards der Klasse IIa und IIb entsprechen“, so Vidal MMI Geschäftsführer Marijo Jurasovic.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

Firmenkontakt

Vidal MMI Germany GmbH

Nazan Schobbe

Monzastraße 4

63225 Langen

06103 2076-0

06103 2076-188



https://www.mmi.de

