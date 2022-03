Vidal MMI baut Vertrieb weiter aus und schafft neue Marketingstelle

Langen, 11. März 2022: Vidal MMI GmbH erweitert den Außendienst im Produktbereich Data Services und schafft eine neue Marketingstelle. Marcos Mateo Castro, der neue Sales Manager Healthcare IT, betreut seit Januar 2022 Softwarepartner und pflegt den Kontakt zu Endanwendern. Der 42-jährige bringt branchenübergreifende langjährige Vertriebserfahrung mit. Mateo Castro: „Den hohen Beratungsstandard gegenüber unseren Kunden möchte ich mit meiner Expertise halten und das gemeinsame Ziel, weitere Partner für unser Unternehmen zu gewinnen, erreichen“.

„Mit Mateo Castro konnten wir einen Verkaufsprofi gewinnen, der mit seinem breiten B2B- und B2C-Wissen genau weiß, worauf es in der Kundenbetreuung und -ansprache ankommt“, so Marijo Jurasovic, General Manager Vidal MMI Germany GmbH und erläutert weiter „zudem haben wir eine neue Marketingstelle geschaffen und möchten mit unserer Marketing Managerin Nazan Schobbe alle Werbemaßnahmen zentral und professionell steuern“.

Nazan Schobbe studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule Aschaffenburg und blickt auf 20 Jahre Marketingerfahrung aus verschiedenen Branchen zurück. Schobbe: „Neben der Zusammenführung der Budget- und Werbemaßnahmen liegt mein Fokus in der Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen in allen Marketing- und Pressefragen.“

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

Kontakt

Vidal MMI Germany GmbH

Nazan Schobbe

Monzastraße 4

63225 Langen

06103 2076164

n.schobbe@mmi.de

https://www.mmi.de

