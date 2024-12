VIB Vermögen übergibt Neubau an Intercell Pharma

Erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park in Erding fertiggestellt

Erding/Neuburg a. d. Donau, 12. Dezember 2024 – Ein Jahr nach Baubeginn hat die VIB Vermögen AG die erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park in Erding nordöstlich von München fertiggestellt. Mieter des Neubaus ist das auf die Herstellung funktioneller Nährstoffe spezialisierte Unternehmen Intercell Pharma. Heute wurde symbolisch der Schlüssel übergeben.

„Wir sind stolz darauf, dass wir die Bauarbeiten trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Marktumfelds termingerecht abschließen konnten“, betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG. Rund 8,5 Millionen Euro hat der Projektentwickler mit Sitz in Neuburg an der Donau in die Immobilie investiert. Das Objekt besteht aus einer rund 4.400 Quadratmeter großen Halle für die Herstellung der Präparate. Darüber hinaus sind ca. 1.400 Quadratmeter Sozial- und Büroflächen entstanden sowie 400 Quadratmeter für die Technik. Sowohl die Ausgestaltung des Hallenlayouts als auch die technische Ausstattung der Immobilie sind auf den Mieter zugeschnitten.

Intercell Pharma wird in dem Neubau pulverförmige Produkte in Kapseln und Sticks herstellen, konfektionieren, lagern und von Erding aus versenden. Das Spektrum reicht dabei von Vitaminen, Mineralien über Ballaststoffe, Proteine bis hin zu Omega-3-Fettsäuren. Das Lager und der Versandbereich sind baulich von der Produktionsfläche getrennt. Die Lkw-Andienung erfolgt über eine Rampe.

Nach der Schlüsselübergabe wird Intercell Pharma in der Produktionshalle einen sogenannten Reinraum errichten. „Dieser entspricht neuesten GMP-Anforderungen und ermöglicht besonders reine Prozess- und ein Höchstmaß konstanter Produktionsbedingungen über die verschiedenen Jahreszeiten und Witterungsbedingungen hinweg“, betont Artur Meier, Geschäftsführer der Intercell Pharma. Im April 2025 will das Unternehmen den Betrieb aufnehmen. In Erding werden sowohl neue Arbeitsplätze geschaffen als auch für Mitarbeitende, die bereits bei Intercell Pharma beschäftigt sind.

Generalunternehmer für die Bauausführung war die GEwerk.süd GmbH mit Sitz in Ingolstadt. Sie errichtet direkt neben der bereits fertiggestellten Immobilie auch die Sprinklerzentrale für den gesamten GreenBiz Park. Auf dem 215.000 Quadratmeter großen Areal will die VIB Vermögen AG drei Bürogebäude und fünf Immobilien für Nutzer aus dem Bereich Light Industrial entwickeln. Insgesamt sollen Mietflächen von rund 82.000 Quadratmetern entstehen. Davon sind etwa 15.700 Quadratmeter für Büro-, Labor- und Serviceflächen sowie 66.300 Quadratmeter für Produktion und Lager vorgesehen.

„Mit der Schlüsselübergabe an Intercell Pharma haben wir unser erstes Projekt im GreenBiz Park erfolgreich abgeschlossen“, sagt Nicolai Greiner. Mitte August erfolgte in direkter Nachbarschaft der Spatenstich für die zweite Immobilie. Mit rund 33.000 Quadratmetern wird sie das größte Objekt im GreenBiz Park sein. Die Fertigstellung ist für Juni 2025 geplant. Der gesamte Gewerbepark mit seiner attraktiven Lage in der Metropolregion München soll 2026 fertig sein.

Die VIB Vermögen AG, Teil des Konzernverbunds der Branicks Group AG, ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB Vermögen AG an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Bestandsportfolio der VIB Vermögen AG umfasst aktuell 85 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,10 Millionen Quadratmetern. Zusätzlich wird im „Institutional Business“ ein Portfolio aus insgesamt 74 Objekten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,15 Millionen Quadratmetern aufgebaut (Stand: 30.06.2024).

