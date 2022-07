Viaggia con me – Entdecke Deine Liebe zu Italien mit Andrea Daems

Andrea Daems – Individuelles Reisen nach Italien

Eine Reise in ein fremdes Land wirkt durch die Erfahrung der verschiedenen Kulturen und Landschaften auf viele Menschen wie ein Erlebnis, welches sich in einer anderen Welt abspielt. Oftmals führt ein Urlaub aber in ein Feriendomizil, welches bereits von unzähligen Menschen überlaufen ist. Die schönsten Orte dieser Welt sind allerdings verborgene Geheimnisse, die nur sehr wenige kennen. Um den Menschen das Reisen näher zu bringen, hat es sich Andrea Daems zur Aufgabe gemacht, Reisende zu begleiten, diese zu coachen und Tipps zu geben, damit das Abenteuer Urlaub zum einzigartigen Erlebnis wird. Die staatlich geprüfte Reiseleiterin entdeckte bereits sehr früh ihre Leidenschaft fürs Reisen und ihre Liebe zu Italien. Der unverwechselbare Lebensstil, die Kultur und kulinarischen Genüsse ziehen sie magisch an. Diese Freude über das wunderschöne Land gibt sie sehr gerne an andere weiter und begleitet diese auf ihrem Weg durch Sardinien, Sizilien, Kampanien, Kalabrien oder an den Gardasee.

Andrea Daems und ihre Berufung als Reiseleiterin

Andrea Daems entdeckte schon früh Ihre Leidenschaft zum Reisen, die Faszination andere Länder, Kulturen und Menschen kennenzulernen. Nach einem längeren Aufenthalt auf Sardinien startete Sie 2021 durch und bildete sich zur staatlich geprüften Reiseleiterin weiter, nutzte ihr Organisationstalent sowie ihre langjährigen Erfahrungen und Kontakte und ist seit 2022 als selbstständiger Reisecoach und Tourenanbieter für individuelles Reisen tätig. Hierfür erstellte sie auch ihre Homepage, auf welcher Sie ihre Dienstleistungen, einen Reise-Blog und viele interessante Reisebilder zeigt.

Bereits in Ihrer früheren Tätigkeit als Eventmanagerin durfte sie verschiedene Gruppenreisen organisieren und begleiten. Unter den Gästen gab es auch Menschen mit leichten Behinderungen oder aktive Senioren, die noch sehr unternehmungslustig waren. Viele Reisende, die von der Reisebegleiterin betreut werden, würden sich ohne sie nicht trauen, überhaupt eine Reise anzutreten. Singles sind sehr häufig gehemmt, allein zu reisen und gerade Berufstätige haben nicht die Zeit, sich im Vorfeld über das gewünschte Domizil ausreichend zu informieren und verpassen somit ihr langersehntes Traumziel zu bereisen. Für Senioren ist das moderne Zeitalter inklusive der Buchung von Hotels und Flügen eine weitverbreitete Herausforderung, sodass ihnen eine Welt voller wunderschöner Landschaft und Kultur weitestgehend verborgen bleibt. Andrea Daems führt sie alle in eine Welt, die sie so nicht hätten erleben können und lässt sie an einem Land teilhaben, das durch magische Schönheit und kulturellen Geist glänzt.

Andrea Daems – Reise mit mir

Neben der Vorbereitung, der Planung sowie der Organisation einer Reise bietet Andrea Daems auch aktive Reisebegleitung an. Hierbei findet ein Treffen an einem Wunschort statt und der Traumurlaub beginnt. Sie begleitet Alleinreisende oder Gruppen von zwei bis sechs Personen, um deren Wunschreise mit Begeisterung durchzuführen. Wichtig ist Andrea Daems auch der persönliche Kontakt zu ihren Reisenden. So ist es möglich, Andrea Daems bereits im Vorfeld kennenzulernen, um sich gemeinschaftlich auf die kollektive Zeit einstellen zu können. Ihre Erfolge für den Anspruch Ihrer Kunden definiert die Reiseleiterin, indem sie schon im Vorhinein entsprechende Erwartungen mit den Reisenden definiert, um zielgerichtet genau darauf einzugehen. Alle Serviceleistungen von Andrea Daems können auf ihrer Homepage eingesehen werden.

