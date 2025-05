vhf tools reduziert Planungsaufwand von zwei Tagen auf zwei Stunden – mit APS von DUALIS

Komplexität im Bereich der CNC-Werkzeug-Fertigung im Griff

Dresden, 6. Mai 2025 – Die Fertigung von CNC-Werkzeugen bei der vhf tools GmbH ist geprägt von großer Komplexität. Die Werkzeuge werden in unterschiedlichsten Geometrien und Ausführungen produziert, wobei anspruchsvolle Schleif-, Laser- und weitere Verarbeitungsprozesse zum Einsatz kommen. Damit verbunden sind häufige und zeitintensive Rüstvorgänge aufgrund der Fertigungstiefe und -breite. Diese Komplexität trifft auf die Koordination einer mittleren dreistelligen Anzahl an Aufträgen pro Planungslauf. Um diese Herausforderungen zu meistern, hat das Unternehmen das APS GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) eingeführt – und damit Planungsaufwand, der zuvor zwei Tage in Anspruch nahm, auf zwei Stunden reduziert.

Die vhf tools GmbH mit Sitz in Ammerbuch bei Stuttgart ist Teil der vhf-Gruppe und entwickelt und produziert Hartmetall- und weitere Werkzeuge zum Fräsen, Schneiden, Gewindefräsen, Gravieren, Anfasen und mehr. Die CNC-Werkzeuge von vhf werden auf modernen sechsachsigen Präzisionsschleifzentren gefertigt.

Die Herausforderung: hohe Fertigungskomplexität und ineffiziente Planung

Die Produktion bei vhf tools ist geprägt von einer breiten Fertigungstiefe und einem großen Auftragsvolumen. Pro Planungslauf im Bereich der CNC-Werkzeug-Fertigung müssen zwischen 300 und 400 Fertigungsaufträge koordiniert werden. Insbesondere die häufigen und komplexen Rüstvorgänge beanspruchten viel zusätzliche Zeit und Ressourcen. Bis dato wurden diese Planungen überwiegend mit Excel-Tabellen in Kombination mit einem ERP-System durchgeführt. „Unser bisheriges System stieß bei der Vielzahl und Komplexität der Aufträge schnell an seine Grenzen. Die manuellen Planungsprozesse führten zu erheblichen Zeitverzögerungen und erschwerten eine verlässliche Produktionsplanung“, erklärt Benedikt Früh, Fertigungsleiter der vhf tools GmbH.

All diese Faktoren verlangten nach einer Lösung, die eine optimierte Produktionsplanung ermöglicht. Die Ziele waren klar: Der Planungsaufwand sollte deutlich reduziert, die Fertigungseffizienz gesteigert und die Termintreue erhöht werden.

Mit APS GANTTPLAN von DUALIS gut gerüstet

vhf tools entschied sich für das APS-System (Advanced Planning and Scheduling) GANTTPLAN von DUALIS. Die hybride 3-Tier-Architektur der Lösung stellt sicher, dass das System flexibel und skalierbar auf die Anforderungen eines modernen Produktionsbetriebs reagieren kann.

GANTTPLAN bietet zahlreiche Funktionen für die fortschrittliche Produktionsplanung, unter anderem für die Rüstoptimierung. Durch die Bildung von Optimierungsgruppen, die sich an den geometrischen Eigenschaften der Rohlinge orientieren, können effiziente Rüstmatrizen entwickelt werden. Dies führt heute bei vhf tools nicht nur zu einer deutlichen Verkürzung der Umrüstzeiten, sondern auch zu einer optimalen Auslastung der Maschinen.

Zentrale Datenbündelung und mehr Transparenz

Das APS-System ermöglicht eine zentrale Bündelung von Wissen und Daten. Die Lösung besitzt Schnittstellen zum bestehenden ERP-System (SOU-Matrix) und dem Personaleinsatz-Zeiterfassungssystem (PZE) Novatime. Dadurch fließen sämtliche Daten direkt in die Produktionsplanung ein, was unter anderem eine Echtzeit-Überwachung der Personalanwesenheit und optimale Ressourcennutzung ermöglicht.

„Vor der Einführung waren viele Informationen über verschiedene Systeme verstreut oder nur in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Jetzt haben wir alle Daten zentral an einem Ort verfügbar, zugänglich für jedes Teammitglied“, betont Benedikt Früh und fährt fort: „Diese Zentralisierung erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern sorgt auch für eine verbesserte Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden.“

Durch parallele Vergleiche mit der bisherigen Planungsroutine kann ein tieferes Verständnis für die neuen Abläufe entwickelt werden. Dies ermöglicht es den Beteiligten, z. B. strategische Entscheidungen wie das Vorziehen bestimmter Aufträge oder die Verlagerung auf alternative Arbeitsplätze besser nachzuvollziehen und deren Hintergründe klarer erkennen zu können.

APS-Einführung reduziert Planungsaufwand signifikant

„Was wir früher in zwei Tagen geplant haben, schaffen wir jetzt in nur zwei Stunden“, erklärt Benedikt Früh, und unterstreicht damit den enormen Effizienzsprung, den das Unternehmen durch die Einführung von GANTTPLAN erreicht hat. Mit einer derartigen Reduktion des Planungsaufwands profitiert vhf tools nicht nur von erheblichen Zeiteinsparungen, sondern auch von einer deutlich gesteigerten Zuverlässigkeit in der Produktionsplanung. „Jetzt kann ich ohne Bedenken in den Urlaub gehen und weiß, dass die Produktion reibungslos weiterläuft“, sagt Benedikt Früh.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Breitscheidstraße 36

01237 Dresden

+49 (0) 351-47791620



http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: vhf camfacture AG