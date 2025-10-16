Vetter begrüßt Innovationsplattform NXTGN in Ravensburg

Pharmadienstleister richtet ersten Member Roundtable außerhalb des Großraums Stuttgart aus

– Vetter seit 2024 Corporate Member bei NXTGN

– Rund 40 Teilnehmende tauschen sich praxisnah über Innovationstrends aus

– Partnerschaftliche Innovationsstrategie vorgestellt

Ravensburg, 16. Oktober 2025: Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung von Medikamenten zur Verbesserung der Lebensqualität, ist seit 2024 Corporate Member bei NXTGN. In diesem Rahmen richtete das Familienunternehmen am 15. Oktober erstmals einen Member Roundtable in Ravensburg aus – der erste Member Roundtable außerhalb des Großraums Stuttgart. Rund 40 Innovations-Managerinnen und -Manager nutzten die Gelegenheit, sich zu vernetzen und neue Ansätze zu aktuellen Innovationsthemen auszutauschen.

„Als Familienunternehmen liegt es uns am Herzen, die Innovationskraft in unserer Region zu stärken. Sie trägt maßgeblich dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und neue schaffen zu können, nachhaltige Konzepte zu entwickeln und Baden-Württemberg als Standort für zukunftsweisende Technologien zu stärken. NXTGN ist dafür eine sehr passende Plattform“, sagt Vetter-Geschäftsführer Carsten Press.

Partnerschaftliche Innovationsstrategie im Fokus

Im Mittelpunkt des Roundtables stand Vetters Weiterentwicklung vom klassischen Innovationsmanagement hin zu einem gemeinschaftlichen Ansatz. „Statt Innovation vorrangig zentral zu steuern, schaffen wir bewusst Räume, Formate und Impulse, die unsere Mitarbeitenden anleiten und befähigen, eigene Lösungen zu entwickeln“, so Press. Vetter setzt dabei auf begleitende Unterstützung, praxisnahe Formate und ein klares Ziel: Innovation soll greifbar, zugänglich und wirksam im Arbeitsalltag verankert werden – gerade vor dem Hintergrund der hohen regulatorischen Anforderungen der Pharmabranche. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Führung, die Einblicke in die komplexe pharmazeutische Produktion mit ihren Hightech-Anlagen gab.

Auch aus Sicht von NXTGN war das Treffen in Ravensburg ein Gewinn. „Wir freuen uns, mit Vetter einen starken Partner aus der Pharmabranche an Bord zu haben, der zeigt, wie Innovationsförderung auch in einem streng regulierten Umfeld möglich ist. Gerade diese Perspektive bereichert den Austausch im Netzwerk,“ sagt Adrian Thoma, Geschäftsführer der NXTGN Management GmbH.

Vielfältige Aktivitäten bei NXTGN

Vetter engagiert sich nicht nur beim Roundtable in Ravensburg, sondern auch bei anderen NXTGN-Veranstaltungen wie dem letzten HackXplore in Karlsruhe, bei dem über 100 Studierende kreative Lösungen für reale Unternehmensherausforderungen entwickelten. Noch in diesem Jahr ist zudem die Teilnahme von Mitarbeitenden des Pharmadienstleisters am Innovation-Ambassador-Programm geplant. Das achtwöchige Programm bildet Mitarbeitende berufsbegleitend zu Innovationsbotschafterinnen und -botschaftern aus und stärkt die Vernetzung mit Startups und Forschungseinrichtungen.

Innovationskultur seit 75 Jahren

Seit seiner Gründung im Jahr 1950 ist das Thema Innovation fest in der DNA des Unternehmens verankert. Zur gezielten Förderung einer innovationsfreundlichen Unternehmenskultur beschäftigt das Familienunternehmen eigene Innovations-Managerinnen und -Manager. In Trainings, Workshops und Innovationsprojekten vermitteln sie Methoden zur Ideengenerierung, Prototypenentwicklung und stärken so das Bewusstsein der Mitarbeitenden für zukunftsorientierte Lösungen. Gleichzeitig fördern sie die bereichsübergreifende Vernetzung und den Austausch im Unternehmen – wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Innovation. Die hohe Beteiligung von mehreren hundert Mitarbeitenden an solchen Formaten zeigt die große Akzeptanz unter den Beschäftigten.

Ein starkes Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft

Als zentrale Innovationsplattform in Baden-Württemberg verbindet NXTGN Wissenschaft, Wirtschaft und das Startup-Ökosystem und legt damit den Grundstein für die Next Generation Mittelstand. Getragen wird die Plattform von einem starken Konsortium aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Universität Stuttgart, der Universität Heidelberg, der Universität Ulm, der Hochschule der Medien (HdM), IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) und den Campus Founders. Komplettiert wird dieses Konsortium durch die NXTGN Management GmbH, die als operative Einheit und Brücke zur Privatwirtschaft fungiert. Sie bringt privatwirtschaftliche Anchor Partner sowie den Anchor VC Mätch VC mit ein und übernimmt zentrale Aufgaben in der Umsetzung, Steuerung und Skalierung der Plattformaktivitäten. Im Juli 2025 wurde NXTGN vom Bund als eine von zehn „Startup Factories“ in Deutschland ausgewählt. Ziel ist es, technologiegetriebene Gründungen voranzutreiben und die Industrie enger mit Forschung und Gründungsgeist zu verknüpfen. Damit will NXTGN eine neue Gründungswelle anstoßen und Baden-Württemberg als führenden Standort für Zukunftstechnologien stärken.

