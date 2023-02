Vetter als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet

Ravensburger Familienunternehmen erhält zwei wichtige Auszeichnungen

Ravensburg, 15. Februar 2023: Gleich zwei renommierte Auszeichnungen bestätigen die Rolle von Vetter als verantwortungsvolles und nachhaltig handelndes Familienunternehmen. Der Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente wurde kürzlich mit dem Leading Employer Award 2023 geehrt. Außerdem erhielt der Pharmadienstleister erneut das Prädikat Familienbewusstes Unternehmen, das von den Arbeitgeberverbänden und dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg vergeben wird.

Leading Employer Award: Bestnoten für Vetter

Der Leading Employer Award wird jedes Jahr an das Top-1-Prozent aller Arbeitgeber Deutschlands vergeben. Auf Basis einer Metastudie wertet das Institute of Research & Data Aggregation zahlreiche Quellen aus – darunter Bewertungen und Erfahrungen von Bewerberinnen und Bewerbern, Mitarbeitenden und externen Partnern – und errechnet daraus ein Ranking aller 160.000 geprüften Unternehmen. Vetter erhält von seinen Mitarbeitenden sehr positive Bewertungen, unter anderem in den Kategorien Mitarbeitendenzufriedenheit und Benefits. Knapp 70 Prozent empfehlen das Unternehmen zudem als Arbeitergeber weiter, auch Auszubildende fühlen sich beim Pharmadienstleister rundum wohl. Das Familienunternehmen überzeugt durch viele Zusatzleistungen, die es seinen Angestellten bietet. „Als großer Arbeitgeber in einer Region, in der nahezu Vollbeschäftigung herrscht, wissen wir um die Bedeutung von zufriedenen Mitarbeitenden“, so Vetter-Geschäftsführer Peter Sölkner. „Eine attraktive, marktgerechte Vergütung ist dafür die Grundvoraussetzung. Heute geht es aber mehr denn je um weitere Zusatzleistungen und Vorteile. Nur so lassen sich gute und motivierte Mitarbeitende finden, für das Unternehmen gewinnen und dauerhaft halten.“ Das Gehalt steigt für alle nach Vetter-Tarif beschäftigten Mitarbeitenden ab April 2023 um durchschnittlich 5,5 Prozent. Sonderzahlungen wie der Inflationsbonus von bis zu 2.000 Euro gab es bereits Ende letzten Jahres. Eine betriebliche Altersvorsorge und kostenlose Krankenzusatzversicherung in Form eines Gesundheitsbudgets und Vorsorgepakets gehören bei Vetter für alle dazu. Daneben sorgt das umfangreiche betriebliche Gesundheitsmanagement für ein Rundum-Paket zum Wohlergehen der Mitarbeitenden, weit über sportliche Angebote hinaus.

Familienbewusstes Unternehmen: Vetter bietet Stabilität und Sicherheit

Das Prädikat Familienbewusstes Unternehmen honoriert Unternehmen, die sich in besonderem Maße für mehr Familienfreundlichkeit engagieren. Auch digitale Angebote des Pharmadienstleisters zur Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen wurden in die Bewertung einbezogen. Hierfür erhielt Vetter den Zusatz „Ausgezeichnet Digital“, zum Beispiel für die Bereitstellung digitaler Lernplattformen sowie der unternehmensweiten Einführung von mobilem Arbeiten, wo möglich. „Es liegt in der DNA unseres Familienunternehmens, für unsere Mitarbeitenden langfristig Verantwortung zu übernehmen. Ihnen und ihren Familien Stabilität und Sicherheit zu geben, ist heute wichtiger als je zuvor“, fasst Vetter-Geschäftsführer Thomas Otto zusammen. „Dazu gehört neben der finanziellen Sicherheit auch, dass wir unseren Mitarbeitenden den Rücken freihalten und ihnen Freiräume schaffen, ihr Privatleben mit dem Beruflichen in Einklang zu bringen. Denn nur wer seine Familie gut versorgt weiß, kann im Job sein Bestes geben.“ Angestellte können für eine ausgewogene Work-Life-Balance verschiedene Arbeitszeitmodelle nutzen. Alle Vollzeitkräfte haben mindestens 30 Urlaubstage pro Jahr, die sie in firmeneigenen Ferienhäusern verbringen können. Vetter bezuschusst außerdem Ferienbetreuungen, um den Eltern vor allem in langen Ferien den Rücken freizuhalten. Buchbare Eltern-Kind-Büros, bezuschusste Betreuungsplätze in mehreren Kindertagesstätten sowie kostenfreie Beratung bei Fragen rund um Kinderbetreuung oder die Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger runden das „Familienpaket“ des Unternehmens ab.

Vetter wächst weiter, verantwortungsvoll und nachhaltig

Der Erfolg gibt dem Pharmadienstleister recht: Neben den beiden jüngsten Auszeichnungen belegt auch das nachhaltige, organische Wachstum den richtigen Weg des Unternehmens eindrucksvoll. So hat Vetter im letzten Jahr über 200 neue Arbeitsplätze in Ravensburg und der Region geschaffen. Für die kommenden Jahre hat sich das Familienunternehmen in einem sich positiv entwickelnden Markt weiteres Wachstum vorgenommen. Dafür setzt der Pharmadienstleister auf die Kombination aus Unterstützung von innen und außen: Bereits heute ist Vetter nicht nur der größte Arbeitgeber Ravensburgs, sondern mit rund 150 Ausbildungsplätzen auch einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region, und will dieses Angebot künftig noch erweitern.

Vetter ist eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Engagement seiner weltweit über 5.900 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen Arzneimittelhersteller von der frühen Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen. Vetters Kunden repräsentieren die gesamte Bandbreite von kleinen bis großen Unternehmen der Pharma- und Biotechnologie-Branche. Als Anbieter innovativer Lösungen hat es sich der Pharmadienstleister zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Auftraggebern Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance zu entwickeln. Vetter bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Das bereits 1950 in Ravensburg als Apotheke gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.vetter-pharma.com

