Very Peri, Trendfarbe des Jahres 2022 bei erwinmueller.de

Der neue Farbton von Pantone ist ein Augenschmaus im Zuhause

Zum ersten Mal hat das Farbinstitut Pantone eine Farbe ganz neu entwickelt. „Very Peri“ zeigt alle Eigenschaften von Blautönen mit einem rötlich-violetten Unterton. Der Farbtrend soll die Verschmelzung der digitalen und physischen Welt im modernen Leben ausdrücken. Im Bereich Wohnen lässt sich „Very Peri“ perfekt mit Weiß, Grau, sowie Beeren- und Rosatönen kombinieren. Wie, das zeigt erwinmueller.de mit den Wohntrends der neuen Themenwelt.

Edle Heimtextilien für den Wohnbereich

Die Trendfarbe 2022 zeichnet sich durch ihre perfekte Balance von warm und kühl aus. Heimtextilien in sanften Fliederfarben und kräftigen Beerentönen sind elegante Farbtupfer und echter Blickfang im Wohnbereich. Mit weichen Fleece-Decken, leichten Baumwolldecken und Kissen in verschiedenen Designs entsteht im Handumdrehen frisches, sommerliches Ambiente im Zuhause.

Entspannendes Lila im Schlafzimmer

Der Farbe Lila wird entspannende Wirkung nachgesagt. „Very Peri“ ist deshalb bestens für das Schlafzimmer geeignet. Spannbettlaken, Bettwäsche und Tagesdecken in satten Farben und mit zarten Mustern können sehr schön miteinander kombiniert werden und verströmen stimmungsvolle Wohlfühlatmosphäre.

Frischekick für“s Bad

„Very Peri“ ist ein Frischekick für“s Bad. Walk-Frottier Tücher und Duschvorlagen in dieser kräftigen, satten Farbe sind wie Balsam für die Seele und der perfekte Start in den Tag.

Speisen wie Könige

Purpur galt lange als die Farbe der Könige und sie hat ihre prächtige Wirkung bis heute bewahrt. So verleihen Tischwäsche und Geschirr der Trendfarbe 2022 dem Esszimmer eine elegante, stilvolle Anmutung.

In der Themenwelt „Trendfarbe 2022“ sind viele Wohnideen zu finden, die das Zuhause in eine Wohlfühloase in „Very Peri“ verwandeln. Das Stöbern lohnt sich in jedem Fall.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de