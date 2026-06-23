Vertrauliche Daten. Künstliche Intelligenz. Kein Widerspruch.

docurex® KI-Assistent: Effiziente Dokumentenanalyse im virtuellen Datenraum – sicher gehostet in Deutschland

Stuttgart, Juni 2026 – Ein Unternehmensverkauf steht bevor. Hunderte Verträge, Bilanzen und Gutachten müssen in kürzester Zeit gesichtet werden. Externe Berater brauchen Zugriff, die Zeit drängt und gleichzeitig darf kein einziges sensibles Dokument in falsche Hände geraten. Genau in dieser Situation zeigt der docurex® KI-Assistent, was moderne KI-Technologie im Datenraum leisten kann: schnelle, präzise Dokumentenanalyse, ohne Abstriche beim Datenschutz.

Was der KI-Assistent leistet

Der docurex® KI-Assistent unterstützt Anwender bei drei zentralen Aufgaben: dem gezielten Auffinden von Dokumenten per natürlichsprachlicher Suche, der strukturierten Organisation von Inhalten, stets mit ausdrücklicher Nutzerbestätigung, sowie der automatisierten Extraktion relevanter Informationen aus umfangreichen Dokumentenbeständen. Was früher Stunden in Anspruch nahm, gelingt heute in Minuten.

Sicherheit, die keine Fragen offenlässt

KI und Datenschutz gelten vielerorts als schwer vereinbar. docurex® beweist das Gegenteil. Alle Daten verbleiben ausschließlich im ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Stuttgart, ohne Anbindung an US-amerikanische Anbieter wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud. Auch deren europäische Standorte bieten keine rechtssichere Alternative: Der US CLOUD Act ermöglicht US-Behörden theoretisch den Zugriff auf Daten, unabhängig vom Serverstandort.

docurex® ist vollständig sicher und DSGVO-konform und Schrems-II-fest. Für Unternehmen, die in sensiblen Transaktionen agieren, ist das keine Selbstverständlichkeit – sondern ein entscheidender Unterschied.

Deutsche Datenhoheit als Standard

Die Frage, wo Daten wirklich liegen und wer im Zweifel darauf zugreifen kann, wird für Unternehmen und ihre Rechts- und Compliance-Teams immer drängender. docurex® gibt darauf eine klare Antwort: Die Daten liegen in Deutschland, unter deutschem Recht.

„Unternehmen müssen heute nicht mehr zwischen Effizienz und Datenschutz wählen“, sagt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer von docurex®. „Unser KI-Assistent zeigt, dass beides möglich ist – wenn die KI auf dem richtigen Fundament gebaut ist.“

docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit dem virtuellen Datenraum von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online und jederzeit bereit.

Kontakt

docurex.com

Matthias Böhmichen

Ernsthaldenstr. 17

70565 Stuttgart

0711 4889 020



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