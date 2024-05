Vertiv präsentiert sich auf der größten Rechenzentrumsmesse der DACH-Region

Auf der Data Center World vom 22. bis 23. Mai 2024 ist Vertiv an Stand B055 vertreten

Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, lädt vom 22. bis 23. Mai 2024 an seinen Stand B055 auf der diesjährigen Data Center World in die Frankfurter Messe. Auf der traditionsreichen Konferenz informiert der Rechenzentrumsspezialist über die neuesten Trends, Technologien und Innovationen über moderne Rechenzentrumdesigns.

Megatrend Liquid Cooling

Zwei Tage lang stehen die Vertiv-Experten den Besuchern aus den unterschiedlichsten Branchen mit ihrer geballten Expertise zu den aktuellen Entwicklungen in der Branche zur Verfügung. Ein Schwerpunkt wird dabei auf den innovativen Lösungen im Bereich Liquid Cooling und Stromverteilung liegen. Ein Megatrend, denn der Markt für Flüssigkeitskühlung soll bis 2026 ein Volumen von 3 Milliarden US-Dollar erreichen. So stellt auch Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling von Vertiv seinen Vortag am 22. Mai um 10:15 Uhr unter den Titel „The Thermal Tsunami: Riding the Wave of Liquid Cooling for Future Compute“.

„Ich freue mich, den Besuchern der Data Center World die neuesten Möglichkeiten von Hochleistungs-Kühlmethoden vorstellen zu können. Da die derzeitigen Luftkühlsysteme die mittlerweile extrem hohen Wärmestromdichten der Prozessoren in den Racks nicht mehr auf effiziente und nachhaltige Weise kühlen können, stößt die Luftkühlung an ihre Grenzen. Die Flüssigkeitskühlung nutzt die höheren Wärmeübertragungseigenschaften von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die effiziente und kostengünstige Kühlung von Racks mit hoher Dichte zu unterstützen. Dies kann um Zehnerpotenzen effektiver sein als die Verwendung von Luft“, so Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling.

Neben geballten Informationen darf natürlich der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. Besucher können am Vertiv-Stand ihr Schätzvermögen unter Beweis stellen und mit etwas Glück exklusive Airpods gewinnen.

Interessierte an Pressegesprächen mit Vertiv wenden sich bitte an vertiv@maisberger.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

