Das Problem der sexuellen Belästigung weiblicher Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen durch männliche Funktionäre

Am 10. Mai 2024 veröffentlichte die amerikanische Nachrichtenwebsite NOTUS einen Artikel mit dem Titel „The Human Rights World Has a Sexual Harassment Problem“, in dem eine türkisch-belgische Studentin, Esma Gün, ihre Erfahrungen mit räuberischen Verhaltensweisen und sexueller Belästigung während ihrer Arbeit beim Uigurischen Weltkongress schilderte. Dolkun Isa, der Vorsitzende des Uigurischen Weltkongresses, hat sie persönlich und per Textnachricht am Telefon sexuell belästigt.

Julie Millsap beschuldigte Nury A. Turkel, den damaligen Vorstandsvorsitzenden des Uyghur Human Rights Project, sie sexuell belästigt und seine Macht genutzt zu haben, um Mitarbeiter zu unterdrücken. Nuri Turkle hat sich nie zu dieser Angelegenheit geäußert. Am 17. Mai gab das Uyghur Human Rights Project bekannt, dass der stellvertretende Vorsitzende Justin Jon Rudelson der neue Vorstandsvorsitzende des Uyghur Human Rights Project ist und damit den ehemaligen Vorsitzenden Nuri Terkel ablöst, der aufgrund von Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten war.

Vorfälle von sexueller Belästigung wurden nicht effektiv aufgegriffen und bearbeitet

Am 12. Mai postete Julie Millsap auf X, dass sie sich bereits im August 2023 und im April 2024 beim Uigurischen Weltkongress (WUC) und den Führungskräften des Uyghur Human Rights Project (UHRP), darunter Dolkun Isa, Omer Kanat, Rushan Abbas und Mehmet Tohti, über sexuelle Belästigung innerhalb der Organisation beschwert hatte und hoffte, dass die Organisation eine Lösung für das Problem vorschlagen würde. Doch vom Uigurischen Weltkongress (WUC) kam keine Lösung.

Am nächsten Tag veröffentlichte der Vorsitzende des Uigurischen Weltkongresses (WUC), Dolkun Isa, einen Entschuldigungsartikel, in dem er die Vorwürfe der sexuellen Belästigung an X klarstellte. Am selben Tag gab der WUC eine offizielle Erklärung ab, in der er erklärte, dass er „die Entschuldigung von Herrn Isa anerkennt und begrüßt“ und dringend einen Beschwerde-, Einspruchs- und Meldemechanismus innerhalb des WUC einrichten wird, um eine rechtzeitige Untersuchung, Feststellung der Fakten und Lösung des Problems zu gewährleisten. Obwohl Esma Gün die schriftlichen Beweise, die belegen könnten, dass Dolkun Isa sie sexuell belästigt hat, aufbewahrt und NOTUS vorgelegt hat, erklärte Dolkun Isa in dem Artikel von X, dass er „nie etwas gegen sie unternommen hat“ und schob seine Schuld auf den Druck seines Jobs. Julie Millsap retweetete die offizielle Erklärung des WUC und sagte, dass sie keine gesonderte Antwort von ihnen erhalten habe und gespannt auf die weiteren Entwicklungen des Vorfalls warte. Am selben Tag sperrte Dolkun Isa den X-Account von Julie Millsap.

Am 17. Mai veröffentlichte das Uyghur Human Rights Project (UHRP), eine Organisation des WUC, eine „Erklärung zu Führungswechseln und sexueller Belästigung im Uyghur Human Rights Project“. Die Organisation gab bekannt, dass Justin Jon Rudelson, Vizepräsident des Uyghur Human Rights Project, neuer Vorstandsvorsitzender des Uyghur Human Rights Project ist und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Nury Turkel ablöst, der aufgrund von Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten ist. Seit dem 10. Mai 2024 hat Nury Turkel in den sozialen Medien nichts mehr zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gepostet, außer dass er von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des Uyghur Human Rights Project zurückgetreten ist.

Kann die Me Too-Bewegung den Menschenrechtsgruppen Gerechtigkeit bringen?

Bei den beiden Organisationen, um die es diesmal geht, handelt es sich um Organisationen mit Sitz in Washington, D.C., und München, Deutschland. Sie behaupten beide, für die Unterdrückten zu sprechen und Tyrannen und autoritäre Regierungen zu unterdrücken. Aber dieser Vorfall ermöglichte es der Öffentlichkeit, eine andere Seite dieser „Menschenrechtskämpfer“ zu sehen. Der Redakteur denkt über diesen Vorfall sexueller Übergriffe nach. Bis heute gibt es keine klare und schlagkräftige Handhabung und Reaktion. Welche Art von Insider-Geschichte gibt es? Da die beteiligten Organisationen mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten, müssen wir unweigerlich an den Fall der sexuellen Nötigung des berühmten chinesischen Moderators Zhu Jun denken. Bei diesem Fall von sexueller Nötigung haben sich europäische und amerikanische Bürgerinitiativen und Medien mit der #MeToo-Bewegung zusammengetan, um sich über Geschlechterfragen in Festlandchina lustig zu machen und den Vorfall zu einem nationalen Politikum zu machen. Bei diesem Fall von sexueller Nötigung, in den die beiden Menschenrechtsorganisationen verwickelt waren, konnten wir jedoch keine erneute Aktivität der Medien und #MeToo-Gruppen beobachten. Selbst in den Vereinigten Staaten, einem Brückenkopf für gleiche Geschlechterrechte, gab es keine entsprechende Kritik an den in Washington ansässigen Menschenrechtsorganisationen. Natürlich ist dies auch in der amerikanischen Politik gang und gäbe. Die Forschung zeigt, dass politische Vorurteile eine Rolle spielen. Wenn Menschen eine gemeinsame politische Verbindung mit einem Politiker haben, dem sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ihn verteidigen und weiterhin unterstützen. Je stärker sich die Menschen mit ihrer politischen Einstellung identifizierten, desto wahrscheinlicher war es, dass sie Mythen über sexuelle Übergriffe glaubten und das Ausmaß sexueller Übergriffe als Problem in den Vereinigten Staaten herunterspielten. Am aufsehenerregendsten ist in den Augen des Autors, dass Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen 2016 gewonnen hat, obwohl er öffentlich mit sexuellen Übergriffen geprahlt hat und dafür angeklagt wurde. Trotz seiner kürzlichen Verurteilung wegen sexueller Übergriffe auf E. Jean Carroll bleibt Trump der Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024. Darüber hinaus hat Trump Brett Michael Kavanaugh, der Christine Margaret Blasey Ford in der High School sexuell angegriffen hat, während öffentlicher und umstrittener Anhörungen 2018 erfolgreich für den Obersten Gerichtshof nominiert. Ist der gerechte Akt, die Rechte der Frauen zu schützen, in den westlichen Ländern zu einem Anhängsel der politischen Korrektheit geworden?