Jens Stöver als weitere Verstärkung für die SeniorenLebenshilfe in Rosengarten

Mit der SeniorenLebenshilfe steht älteren Damen und Herren tatkräftige Unterstützung in allen Fragen des täglichen Lebens und darüber hinaus zur Verfügung. Dabei definiert sich die SeniorenLebenshilfe als Dienstleister im vorpflegerischen Bereich. Jens Stöver wird das Team der SeniorenLebenshilfe ab sofort in Rosengarten unterstützen. Nähere Informationen zum Lebenshelfer Jens Stöver und zur SeniorenLebenshilfe finden Interessierte unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Rosengarten.

Qualifizierte Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich für das ganze Bundesgebiet

Für die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun, und ihr Team ist es wichtig, dass „Senioren länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und Umfeld leben können“. Dafür gründete die tatkräftige Unternehmerin mit ihrem Mann im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe, ein bundesweit tätiges Netz aus vielen Lebenshelfern und Lebenshelferinnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ältere Menschen im Alltag unter die Arme zu greifen. Die Tätigkeit erfolgt dabei auf freiberuflicher Basis, das bedeutet, dass sich die Teammitglieder ihre Betreuungszeit eigenverantwortlich einteilen. Regelmäßige Fortbildungen, organisiert von der Zentrale der SeniorenLebenshilfe in Berlin, sichern dabei die hohe Qualität der Betreuung.

Welche Dienstleistungen die älteren Menschen von der SeniorenLebenshilfe erwarten können

Einkaufen gehen, Wohnung und Wäsche sauberhalten oder die regelmäßigen Termine beim Friseur, dies können Tätigkeiten sein, die im Alter zunehmend schwieriger werden. Die SeniorenLebenshilfe bietet älteren Menschen im Alltag jede erdenkliche Unterstützung an. Das kann der regelmäßige Einkauf oder die Reinigung und das Lüften der Wohnräume beziehungsweise das Waschen und Bügeln der Wäsche sein. Steht ein Termin bei Friseur oder Arzt an, werden die älteren Menschen auf Wunsch von ihrer Lebenshelferin oder dem Lebenshelfer dorthin begleitet. Übrigens auch mit dem Fahrzeug. Bei allen Arbeiten bleiben im Alltag immer noch Freiräume für persönliche Gespräche. Möglich sind auch gemeinsame Spaziergänge oder ein Cafebesuch. Die älteren Menschen sind dankbar für die Zeit, die ihre Lebenshelfer mit ihnen verbringen.

Jens Stöver ist neuer Lebenshelfer in Rosengarten und freut sich auf die neue Aufgabe

Der neue Lebenshelfer kommt eigentlich aus dem technischen Bereich, hat jedoch über die ganze berufliche Laufbahn die menschliche Komponente vermisst. „In meiner langjährigen Berufstätigkeit fehlte es fortwährend an Wertschätzung für den einzelnen Menschen – das ist mir rückblickend bewusst geworden. Als Lebenshelfer möchte ich den Menschen in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen, Wertschätzung geben und erfahren. Die Pflegebedürftigkeit meiner Mutter hat mir außerdem gezeigt, wie schnell und plötzlich Hilfe im Alltag notwendig werden kann.“ Gerade nach der Erfahrung im familiären Bereich suchte Jens Stöver nach einer beruflichen Neuorientierung, die er jetzt in der SeniorenLebenshilfe für sich gefunden hat. Er freut sich sehr auf die neue Aufgabe und steht Interessenten in Rosengarten gern für Fragen zur Verfügung.

Einige weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die SeniorenLebenshilfe ihren Hauptsitz in Berlin. Als eingetragene Marke der Salanje GmbH ist die Seniorenbetreuung bundesweit tätig und aktuell dabei, weitere Verstärkung für das gesamte Bundesgebiet zu finden. Das familiengeführte Unternehmen bietet den freiberuflichen Lebenshelferinnen und -helfern regelmäßige Schulungen und Fortbildungen an und leistet auch sonst jede erdenkliche Unterstützung.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

0800/83221100



https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.