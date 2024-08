Verstärkte Führungsspitze bei der MTA Deutschland GmbH

Nettetal, 01. August 2024: Geschäftsführer Michael Escher verlässt Ende des Jahres die MTA Deutschland GmbH. Ab 1. August 2024 verstärkt Carola Wolters die Geschäftsführung am Standort in Nettetal gemeinsam mit Marco Henning, District Leader Deutschland der Muttergesellschaft Trane Technologies. Nach fast drei Jahrzehnten scheidet Michael Escher Ende 2024 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung des Kälte-, Klima- und Drucklufttechnik-Spezialisten aus. „Mir ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, aber ich möchte, dass das Unternehmen, das ich drei Jahrzehnte lang aufgebaut habe, nachhaltig in die Zukunft geführt werden kann“, erläutert Escher.

Bereits Anfang August tritt Carola Wolters in die Geschäftsführung ein. Wolters ist keine Unbekannte in der Branche. So arbeitete sie acht Jahre lang für die GEA Klimatechnik, die spätere GEA Wärmetauschersparte und betreute in ihrer Unternehmensberatung zwischen 2016 und 2022 Trane Deutschland und andere Industrie-Unternehmen. „Ich freue mich sehr, ab jetzt Teil der Trane Familie zu sein und MTA erfolgreich gemeinsam mit dem gesamten Team in Nettetal weiterzuentwickeln“, so Wolters.

MTA produziert und vertreibt seit über 40 Jahren weltweit energieeffiziente Kühlsysteme zur Prozesskühlung, Klimatisierung und zur Aufbereitung von Druckluft. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nettetal am Niederrhein beschäftigt 80 Mitarbeitende und ist seit 2023 Teil des Trane Technologies Konzerns. In Deutschland gehören neben MTA noch die Marken AL-KO, ICS Cool Energy und Rehsler zu dem im Markt einzigartigen Portfolio.

„Ich freue mich ab sofort mit Carola eine erfahrene Managerin – gerade im Bereich des Veränderungs- und Integrationsmanagements – mit an Bord zu haben. Wir werden in den nächsten Monaten die drei Unternehmen ICS Cool Energy, MTA Deutschland und Rehsler Kühlsysteme zusammenführen und Carola wird diesen Merger für uns betreuen“, beschreibt Marco Henning, District Leader Deutschland der Trane Technologies GmbH, der ebenso im August 2024 in die Geschäftsführung der MTA Deutschland GmbH eintritt.

KURZPROFIL: M.T.A. S.p.A. und MTA Deutschland GmbH

MTA produziert und vertreibt seit 40 Jahren Industrie-Kühlsysteme zur Prozesskühlung, Klimatisierung und Druckluftaufbereitung.

In den drei norditalienischen Produktionsstätten Tribano, Conselve und Bagnoli, mit einer Produktionsfläche von insgesamt 58.000 m², werden jährlich mehr als 13.500 Kaltwassersätze, Freikühler und Drucklufttrockner gefertigt.

Weltweit ist MTA mit aktuell 440 Beschäftigten in über 80 Ländern vertreten.

MTA Deutschland mit Hauptsitz in Nettetal am Niederrhein betreut seine Kunden bundesweit mit einem 70-köpfigen Vertriebs- und Serviceteam und die interne Engineering-Abteilung entwickelt maßgeschneiderte Kühlsysteme für Industrie und Gewerbe.

Seit 2017 bietet MTA mit der Dienstleistung Mietkälte Plus zusätzlich die Möglichkeit, Kaltwassersätze von 10 bis 500 kW Kälteleistung in akuten Notfällen und bei geplanten Projekten kurzfristig in gewohnter MTA-Qualität zu mieten.

www.mta.de

