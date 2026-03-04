Versa stellt souveräne SASE-as-a-Service-Lösung vor

Cloud-basierte Sicherheit für Unternehmen jeder Größe – aus der EU für die EU

Versa Networks, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), bietet ab sofort eine gemanagte souveräne SASE-Lösung an, die komplett auf einer lokalen Infrastruktur bereitgestellt und von einer EU-Gesellschaft unter EU-Recht betrieben wird. Die gesamten Daten-, Kontroll- und Verwaltungsebenen befinden sich dabei in der EU. Auf diese Weise können durch Sovereign SASE-as-a-Service Unternehmen jeder Größe ihre Cloud-Sicherheit effektiv verbessern und gleichzeitig Compliance-Anforderungen einfacher erfüllen.

„Viele Unternehmen haben in souveräne Cloud-Strategien investiert, nur um dann festzustellen, dass ihre Sicherheits- und Netzwerkkontrollebenen außerhalb ihrer Zuständigkeit liegen“, erklärt Kelly Ahuja, Chief Executive Officer von Versa. „Die Bereitstellung einer Appliance eines Cloud-SASE-Anbieters beim Kunden macht eine Lösung noch nicht souverän. Wahre Souveränität erfordert die Kontrolle darüber, wo Richtlinien durchgesetzt werden, wo Kontrolle und Verwaltung stattfinden und wer diese Daten während ihrer Übertragung kontrolliert und verwaltet.“

Entsprechend werden zahlreiche Lösungen als souverän vermarktet, können aber dieses Versprechen nicht einlösen, etwa wenn lediglich Gateways lokal bei den Kunden eingerichtet werden. Zudem verstärken viele Hyperscaler derzeit ihre EU-Präsenz und wollen so gewährleisten, dass Anwendungen und Daten lokal gespeichert sind. Sie haben jedoch keinen Einfluss darauf, wo Daten während ihrer Bewegung durch Unternehmenssysteme geprüft, weitergeleitet, protokolliert und geschützt werden.

Sovereign SASE-as-a-Service geht deshalb über die reine Cloud-Souveränität hinaus. Die neue Lösung von bietet echte Souveränität, indem Zero-Trust-Richtlinien, Datenverkehrsüberprüfung und Betriebskontrolle vollständig innerhalb der souveränen Grenzen durchgesetzt werden:

Vollständig souveräne Architektur: Daten-, Steuerungs- und Verwaltungsebene sowie Protokollierung werden vollständig auf einer in der EU gehosteten und kontrollierten Infrastruktur betrieben. Diese arbeitet komplett unabhängig von der globalen Cloud-Infrastruktur von Versa.

EU-Gerichtsbarkeit: Die souveräne SASE-Lösung wird von der niederländischen Versa Networks B.V. angeboten und unterliegt damit EU-Recht, inklusive EU-konformen Betriebsabläufen, lokaler Datenverarbeitung und lokalem Support.

Einfachheit aus der deutschen Cloud: Die Bereitstellung als SaaS ermöglicht den Kunden eine einfache und schnelle Implementierung. Sie müssen folglich keine eigene souveräne Infrastruktur aufbauen und betreiben.

Über Versa Networks

Der SASE-Spezialist Versa Networks ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

