Versa auf der it-sa: Souveräne Sicherheit

Innovative Technologie stärkt Datenschutz und technologische Unabhängigkeit

Versa Networks wird auch in diesem Jahr wieder auf der it-sa (7. bis 9. Oktober 2025 in Nürnberg) seine innovativen SASE-Lösungen präsentieren. Das Highlight auf dem Partnerstand mit Infinigate (Halle 7, Stand 7-336) ist die neue DSGVO-konforme souveräne SASE-Lösung, die völlig autark betrieben werden kann. Auf diese Weise ist kein Zugriff von außerhalb möglich – selbst bei richterlichen Beschlüssen in den USA. So können Unternehmen nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern gewinnen auch die Souveränität über ihre Sicherheitsmaßnahmen (zurück).

„In den letzten Monaten hat sich die geopolitische Situation erneut radikal verändert“, erklärt Pantelis Astenburg, Vice President Global Sales DACH von Versa Networks. „Wir sehen eine starke Nachfrage nach digitaler Souveränität in allen Bereichen, so auch in der Security. Mit unserem neuen SASE-Angebot wollen wir dem Rechnung tragen und insbesondere regulierten Branchen einen echten Mehrwert bieten: höchste Sicherheit bei absoluter Souveränität.“ Das neue SASE-Angebot basiert dabei auf den bewährten Lösungen von Versa, die nun komplett auf einer europäischen Infrastruktur betrieben werden. So können Unternehmen ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren.

Über Versa Networks

Der SASE-Spezialist Versa Networks ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

