Vernissage PROMINENT GENITALS im SM CLUB TOUCH im Herzen St. Paulis in Hamburg

Am 25. Oktober 2020 um 18:00 Uhr wird die Vernissage – PROMINENT GENITALS – von Hans Weishäupl im SM CLUB TOUCH im Herzen St. Paulis in Hamburg stattfinden. Der KĂĽnstler zeigt 18 fotorealistisch gemalene Ă–lgemälde von Geschlechtsteilen, wie man sie noch nie gesehen hat.

Die leitende GeschäftsfĂĽhrerin des SM CLUB TOUCH, Anita Kerchel, zeigte sich im Vorfeld erwartungsfroh: “Ich freue mich besonders auf die Verbindung zwischen Lust und Kunst in unserem Club. Ein solches Ausstellungsprojekt gab es bislang so noch nicht und ich bin froh, dass wir mit dieser Ausstellung den Anfang machen können. Ich bin sicher, dass die eindrucksvollen, groĂźformatigen und sehr detailgetreu gemalenen Werke von – PROMINENT GENITALS – viele Leute begeistern werden.” Der Club ist eine BDSM- und Fetisch-Erotikbar, in der es um das passive oder aktive genieĂźen von Erotik geht und erstreckt sich ĂĽber drei Ebenen, mit insgesamt vier unterschiedlichen Spielzimmern, darunter ein voll ausgestattetes Klinikum.

Wenige KĂĽnstler der Gegenwart stehen derart weltweit in der Ă–ffentlichkeit wie Hans Weishäupl. Sein kĂĽnstlerisches Schaffen – von Malerei, Grafik, Fotokunst und Film – erlebt im SM CLUB TOUCH einen weiteren Höhepunkt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen, FACES OF EVIL, SON OF GOD (ĂĽber 600.000 Views auf youtube) und die internationale Schock-Kampagne AIDS IS A MASSMURDERER.

hansweishaeupl.com

Vernissage:

SO | 25.10.2020 | 18 Uhr | Erichstrasse 16 | D-20359 Hamburg | www.touchclub.de

Eintritt ab 18 Jahren

Gästeliste: info@das-comitee.de

Aufgrund der pandemischen Auswirkungen des Covid-19 Virus sind wir angehalten die Einladungen deutlich zu reduzieren.

EINLASS NUR ĂśBER GĂ„STELISTE!!!

Wenige KĂĽnstler der Gegenwart stehen derart weltweit in der Ă–ffentlichkeit wie Hans Weishäupl. Sein kĂĽnstlerisches Schaffen – von Malerei, Grafik, Fotokunst und Film – erlebt im SM CLUB TOUCH einen weiteren Höhepunkt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen, FACES OF EVIL, SON OF GOD (ĂĽber 600.000 Views auf youtube) und die internationale Schock-Kampagne AIDS IS A MASSMURDERER.

Kontakt

Hans Weishäupl

Hans Weishäupl

Thadenstrasse 134

22767 Hamburg

017656770318

info@das-comitee.de

http://hansweishaeupl.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.