Vernetzte Region – Schnelles Internet über Glasfaser für die Heimat

Als sich Felix Stiegeler 1992 als 15-Jähriger Teenager mit 300 DM Startkapital im beschaulichen Schönau im Schwarzwald selbstständig machte, standen im Mittelpunkt seiner Geschäftsidee Netzwerktechnik und IT. Mit seiner Technikverliebtheit und Kompetenz, später auch in der Telekommunikation, sowie seinem Bauchgefühl für digitale Entwicklungen und Trends machte er sich in der Region schnell einen Namen, der für die Zukunft stand. Felix Stiegeler ist, wie man im Südbadischen sagt, ein „Käpsele“: also ein kluger, gewitzter Mann – immer gut für eine zündende Idee.

Mit seiner Ehefrau Marina und ihrem Experten-Team von über 50 Mitarbeiter*innen hat Stiegeler mit seinem Unternehmen ein rasantes Wachstum hingelegt: Von 2016 mit 5.000 Kunden ist man heute auf über 25.000 Kunden gewachsen. 2022 erreicht das Unternehmen einen geplanten Gesamtumsatz von 17 Mio. EUR. Die Kernleistung von Stiegeler ist der Glasfasernetzausbau und die Versorgung darüber, z. B. im Schwarzwald-Baar-Kreis oder auch in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Emmendingen.

Dabei werden nicht nur akut unterversorgte Dörfer bedacht, sondern auch eigene leistungsstarke Kupfer-/DSL-Netze mit Glasfaser überbaut, um die örtliche Infrastruktur nachhaltig zu optimieren. Stiegeler setzt u. a. auf gute Netzkopplungen mit lokalen Partnern – und schafft damit kurze Laufzeiten für die Datentransfers im ländlichen Raum. Die Breitbandversorgung reicht in den Dörfern und Gemeinden bis hin in abgelegene Täler oder auch Einsiedlerhöfe, sodass ganz Südbaden schnell vernetzt wird.

Felix Stiegeler kümmert sich mitunter persönlich um die Interessen der Bürgermeister*innen und deren Gemeinden und Bewohner*innen. Marina Stiegeler zeigt sich hauptverantwortlich für die Kommunikation und das Marketing im Unternehmen. Der stolze Familienvater ist mit Herz und Leidenschaft Unternehmer aus dem Schwarzwald und liebt seine Heimat. „Nur wenn wir die Unternehmen, Schulen, Landwirtschaft und das Gastgewerbe, aber auch jeden Haushalt mit Breitband versorgen können, schaffen wir die Infrastruktur für die Zukunft. Wir werden unsere Heimat für Streaming, IPTV und allgemein steigende Bandbreiten fit machen, sodass unsere Kinder hier aufwachsen, studieren, arbeiten und wohnen bleiben können. Es macht mich stolz, dazu beitragen zu können.“

Stiegeler will das beste Netz für seine Kunden, deshalb werden in den kommenden 3-4 Jahren rund 50 Mio. EUR privatwirtschaftlich in den Breitbandausbau investiert – für eine schnelle und sichere Zukunft unserer Region.

