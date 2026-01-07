Vermittlung Betreiber Boardinghouse: Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für die Vermittlung Betreiber Boardinghouse in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Die Vermittlung Betreiber Boardinghouse gehört zu den zentralen Kernkompetenzen von Holger Ballwanz Immobilien. Als spezialisierter Hotelmakler unterstützt das Unternehmen Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler bei der professionellen und diskreten Vermittlung von Boardinghouse-Betreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.ballwanz.immobilien & www.hotelmakler.com)

Mit fundierter Marktexpertise, langjähriger Branchenerfahrung und einem exklusiven Netzwerk aus Boardinghouse-Betreibern und Investoren bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für nachhaltige Betreiberkonzepte im Boardinghouse-Segment.

Vermittlung Betreiber Boardinghouse mit Holger Ballwanz Immobilien

Die Vermittlung Betreiber Boardinghouse erfordert tiefgehende Marktkenntnisse, ein qualifiziertes Betreiber-Netzwerk sowie ein strukturiertes Vorgehen. Holger Ballwanz Immobilien begleitet den gesamten Prozess, von der Analyse der Boardinghouse-Immobilie bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Das Leistungsspektrum umfasst sowohl die Vermittlung von Betreibern für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte und Projektentwicklungen. Ziel ist es, Boardinghouse-Immobilien optimal zu positionieren und langfristig erfolgreiche Partnerschaften zwischen Eigentümern und Betreibern zu etablieren.

Spezialist für diskrete Boardinghouse-Transaktionen in der DACH-Region

Holger Ballwanz Immobilien ist als erfahrener Hotelmakler auf die Vermittlung Betreiber Boardinghouse sowie auf den Verkauf und die Verpachtung von Boardinghouse-Immobilien spezialisiert. Der Fokus liegt auf diskreten Off-Market-Transaktionen, die höchsten Anforderungen an Vertraulichkeit, Effizienz und Transaktionssicherheit gerecht werden.

Durch ein belastbares Netzwerk aus Boardinghouse-Betreibern, Investoren und institutionellen Marktteilnehmern gewährleistet das Unternehmen eine erfolgreiche Betreibervermittlung in der gesamten DACH-Region.

Leistungen bei der Vermittlung Betreiber Boardinghouse

Zu den Leistungen von Holger Ballwanz Immobilien im Bereich Vermittlung Betreiber Boardinghouse gehören:

– Diskrete und zielgerichtete Betreibervermittlung für Boardinghouse-Immobilien

– Analyse und Bewertung von Boardinghouse-Objekten unter Betreiber- und Nutzungsgesichtspunkten

– Strategische Positionierung von Boardinghouses im regionalen, nationalen und internationalen Markt

– Zugang zu qualifizierten Boardinghouse-Betreibern, Investoren und institutionellen Marktteilnehmern

– Begleitung des gesamten Betreibervermittlungs- und Vertragsprozesses von der Erstansprache bis zum Abschluss

Warum Holger Ballwanz Immobilien für die Vermittlung Betreiber Boardinghouse?

– Langjährige Erfahrung & Marktexpertise: Umfassende Erfahrung in der Vermittlung von Boardinghouse-Betreibern und der Entwicklung nachhaltiger Betreiberstrukturen in der DACH-Region.

– Exzellentes Netzwerk: Direkter Zugang zu geprüften Boardinghouse-Betreibern, Hotelbetreibern und institutionellen Investoren.

– Maximale Diskretion: Vertrauliche Abwicklung sensibler Betreibervermittlungen und Off-Market-Transaktionen.

– Maßgeschneiderte Lösungen: Individuelle Betreiberkonzepte für Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler.

Für wen ist die Vermittlung Betreiber Boardinghouse besonders relevant?

Holger Ballwanz Immobilien richtet sich mit der Vermittlung Betreiber Boardinghouse insbesondere an:

– Eigentümer von Boardinghouse-Immobilien

– Investoren im Bereich Boardinghouse und Serviced Apartments

– Boardinghousebetreiber und Hotelbetreiber

– Institutionelle und private Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler von Boardinghouse-Konzepten

Holger Ballwanz: Hotelinvestor & Spezialmakler für Hotelimmobilien

Als Hotelinvestor und Spezialmakler für Hotelimmobilien verbindet Holger Ballwanz strategische Investmentkompetenz mit tiefgreifender Marktkenntnis. Über die Hotel Investments AG agiert er als aktiver Investor für Hotelimmobilien mit Fokus auf nachhaltige Wertentwicklung und langfristige Marktpositionierung.

Parallel begleitet Holger Ballwanz Immobilien diskrete Off-Market-Transaktionen für Kunden und Partner der REBA IMMOBILIEN AG. Das Leistungsportfolio umfasst Hotelankauf, Hotelverkauf, Betreibersuche, Vermittlung Betreiber Boardinghouse sowie die professionelle Begleitung von Hotel- und Boardinghouse-Projektentwicklungen.

Gesuchte Objekte im Bereich Boardinghouse

– Boardinghouse-Immobilien in Deutschland, Österreich & der Schweiz

– Stadthotels in Großstädten

– Betreiberfreie Immobilien

– Ankauf oder Pacht

Aktivitätsfokus

– Erwerb oder Pacht von Hotel- und Boardinghouse-Immobilien

– Verwaltung und Optimierung bestehender Hotels und Boardinghouses

– Kooperation mit Hotelbetreibern und Boardinghouse-Betreibern

Angebotseinreichung

Holger Ballwanz Immobilien und die Hotel Investments AG prüfen fortlaufend Angebote aus den Bereichen:

– Hotelankauf

– Pachtmodelle

– Übernahme bestehender Miet- oder Betreiberverträge

Angebote können direkt durch Eigentümer, Hotelbetreiber, Bauträger oder Projektentwickler eingereicht werden.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Vermittlung Betreiber Boardinghouse Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Hotel- und Boardinghouse-Immobilien spezialisierter Hotelmakler mit Fokus auf die Vermittlung Betreiber Boardinghouse in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen unterstützt Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler bei der diskreten Betreibervermittlung, dem Verkauf und der Verpachtung von Hotel- und Boardinghouse-Immobilien sowie bei der Strukturierung nachhaltiger Betreiberkonzepte.

Dank umfassender Marktkenntnisse, langjähriger Branchenerfahrung und eines exklusiven Netzwerks aus Boardinghouse-Betreibern, Hotelbetreibern, Investoren und institutionellen Marktteilnehmern realisiert Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Immobilien- und Betreibertransaktionen – überwiegend im Off-Market-Bereich.

Holger Ballwanz Immobilien verbindet strategische Beratung, operative Transaktionsexpertise und höchste Diskretion und zählt zu den etablierten Ansprechpartnern für professionelle Vermittlung Betreiber Boardinghouse und Hotelimmobilientransaktionen in der DACH-Region.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

