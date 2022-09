Verlobungsringe aus Weißgold: der ultimative Ratgeber

Verlobungsringe aus Weißgold sind das Versprechen ewiger Liebe. Von einem schönen, modernen und eleganten Verlobungsring aus Weißgold träumt jede verliebte Frau.

Ob es sich um einen Solitär, einen Trilogie- oder einen Memory-Ring handelt, er wird mit Sicherheit große Emotionen bei deinem Geliebten wecken. Aber wie finde ich den richtigen Verlobungsring aus Weißgold, der zu ihr passt?

1) Der Solitärring aus Weißgold als Verlobungsring

Die Tradition, einen Ring als Versprechen ewiger Liebe zu schenken, hat sehr alte Ursprünge. Sie geht auf den Erzherzog Maximilian von Österreich zurück, der 1477 Maria von Burgund einen Solitär-Diamanten als Eheversprechen schenkte.

Der Solitärring aus Weißgold besitzt einen kostbaren, einzelnen Diamanten genau in der Mitte der Goldfassung.

Die Bedeutung des Solitärrings als Verlobungsring ist klar und präzise: der einzelne Edelstein steht für die Stärke der Bindung und die Wertigkeit der Liebesgefühle von Verliebten. Deshalb sind Solitär Ringe aus Weißgold sehr beliebte Verlobungsringe.

2) Der Trilogie Ring (Trilogy Ring) aus Weißgold als Verlobungsring

An zweiter Stelle der beliebtesten Verlobungsringe aus Weißgold mit Steinen steht der Trilogie-Ring, eines der klassischsten und begehrtesten Modelle. Meist handelt es sich um drei Diamanten im Brillantschliff.

Die Bedeutung des Trilogie-Rings ist sehr romantisch und tiefgründig, denn die drei Steine stehen für die Ewigkeit einer außergewöhnlichen Liebesbotschaft:

a) „Ich habe dich geliebt“

b) „Ich liebe dich“

c)“Ich werde dich immer lieben“

Diesem Weißgoldring mit Diamanten wird auch eine zweite, ebenso romantische Bedeutung zugewiesen: jeder der drei Diamanten steht jeweils für Stärke, Reinheit und Liebe.

3) Ein Rubinring in Weißgold steht für leidenschaftliche Liebe

Ein weniger bekannter, aber ebenso schöner Verlobungsring ist der Memoryring aus Weißgold mit Rubinen.

Die rote Farbe des Rubins symbolisiert ewige und leidenschaftliche Liebe. In unserem Shop findest Du auch Weißgold-Ringe mit beiden Edelsteinen, Rubinen und Diamanten.

4) Ein Verlobungsring aus Weißgold mit Saphir steht für Treue in der Liebe

Der Saphir ist der blaue Edelstein schlechthin. Historisch gesehen hat der Mensch dem Saphir einen großen symbolischen Wert zugeschrieben: Wahrheit, Ehre, Weisheit und sogar Unsterblichkeit.

Der himmelblaue Edelstein, der als Symbol des Sternzeichens Fische gilt, drückt Liebe und Sehnsucht aus. Die Farbe Blau steht für alles, was beständig und zuverlässig ist. Eine gute Idee für eine Verlobung oder nicht? Der Saphir gilt auch als Symbol für Treue und Keuschheit. Könige, Fürsten und Priester der Vergangenheit betrachteten ihn als Talisman, der seinen Besitzer vor Untreue und Hass schützt.

5) Der Memory Ring aus Weißgold als Verlobungsring

Der letzte in dieser speziellen Liste von Verlobungsringen aus Weißgold ist der Eternity Ring (auch Memoryring oder Memoire Ring) mit Diamanten: ein kreisförmiger Diamantring, der in Weißgold gefasst ist.

Die Bedeutung ist sehr romantisch: Die Abfolge der Edelsteine auf der Fassung steht für das Versprechen endloser Liebe für die Frau, die man liebt und deshalb heiraten möchte. Deshalb werden sie auch Ewigkeitsringe, Memory-Ringe oder Memoire Ringe genannt.

Was die Auswahl der Steine für dieses Modell betrifft: der klassische Ewigkeitsring ist mit Diamanten im Brillantschliff besetzt.

Modernere und farbenfrohere Varianten von Weißgold-Verlobungsringen für die Ewigkeit sind hingegen mit rosa Saphiren oder Rubinen besetzt.

Im Online-Shop weissgold-valenza.de finden Sie edlen Verlobungsringe aus Weißgold mit Diamanten, Rubinen und Saphiren zu günstigen Preisen.

